Для Владислави Харькової це перше золото ЧЄ у кар'єрі

Українка Владислава Харькова перемогла на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах, що проходить у Туреччині. У фіналі 25-річна українка здолала срібну медалістку Олімпіади-2016, дворазову чемпіонку світу в особистому заліку італійку 30-річну Росселлу Ф'ямінго – 15:10.

Досі Харькова жодного разу не вигравала дорослий чемпіонат України і вперше виступала на дорослому ЧЄ.

Як пише ХSport, Харькова провела сутичку неймовірно якісно. Вона відірвалася від суперниці, і коли італійка двічі наближалася до українки на відстань одного уколу – не давала слабину, а відразу ж відривалася від опонентки знову.

Зрештою, за секунду до завершення заключної трьохвилинки, Харькова завершила бій достроково – 15:10.

Для Владислави Харькової, яка є вихованкою Центрального спортивного клубу ЗС України, це перше золото ЧЄ у кар'єрі. Вона стала третьою українською шпажисткою в історії, яка виграла ЧЄ в індивідуальній першості – раніше це вдавалося Наталії Конрад (2003) та Яні Шемякіній (2005).

Востаннє українська шпажистка вигравала медаль чемпіонату Європи у 2009 році – тоді Шемякіна здобула бронзу.