Київський клуб продовжує пробивати дно

У четвер, 27 листопада, «Динамо» в межах 4-го туру основного етапу Ліги конференцій на виїзді зустрічалось з кіпрською «Омонією». На жаль, продовжити переможну серію після успіх зі «Зріньскі» (6:0) киянам не вдалось – чергова поразка, яка викликає чимало запитань щодо ситуації в команді.

Ліга конференцій, 4-й тур

«Омонія» (Кіпр) – «Динамо» (Україна) – 2:0

Голи: Семеду, 34 (п.), Неофіту, 59

Вже на 6-й хвилині «Динамо» було близьке до гола – Караваєв гостро навісив з правого флангу, але партнери не встигли на замикання. Кияни тривалий час володіли м’ячем, однак до загострення справа не доходила. Ближче до середини тайму господарі провели небезпечну атаку, яка завершилась ударом з меж штрафного майданчика – Нещерет зумів відбити.

На 32-й хвилині Попов збив суперника у власному штрафному й арбітр призначив пенальті. Семеду з позначки легко переграв кіпера «Динамо». Кияни одразу ж могли зрівнювати – Піхальонок закручував у дальню дев'ятку, але м’яч просвистів повз стійку. Перед самою перервою українці розіграли кутовий і вивели на удар Волошина – воротар «Омонії» витягнув удар з-під поперечини.

По перерві кіпріоти забили вдруге: Неофіту отримав довжелезну передачу на лінію штрафному і в дотик поцілив у поперечину. На жаль, він встиг на добивання і головою спрямував сферу у сітку. Шанс скоротити відставання мав Герреро, однак воротар відбив його удар головою. На останніх хвилинах господарі могли добивати киня – діагональ у штрафний, Андреу зіграв на випередженні і бив в дотик – поруч зі стійкою.

Поразка опустила Динамо на 27-му сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій (3 очки), «Омонія» набрала 5 балів і стала 18-ю.