Максим Шацьких не зумів висести «Андіжан» з кризи

Ексфорвард «Динамо» та найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України Максим Шацьких залишив посаду наставника «Андіжана», повідомляє пресслужба узбецького клубу. Контракт 47-річного фахівця був чинний до грудня 2025 року, однак сторони вирішили припинити співпрацю за взаємною домовленістю.

Шацьких очолив «Андіжан» у травні цього року. Під його керівництвом команда провела 24 матчі у всіх турнірах, в яких здобула 5 перемог, розписала 9 нічиїх і зазнала 10 поразок. Після 28-ми турів команда у турнірній таблиці Суперліги Узбекистану посідає 12 сходинку, маючи у своєму доробку 29 очок. Виконувачем обов’язків головного тренера «Андіжана» призначено Акмала Шорахмедова.

Бути в курсі всіх топових спортивних подій можна з betking. Від актуальних прогнозів до результатів матчів – усе, що цікавить фанатів футболу, зібрано на одному сайті.

Нагадаємо, Шацьких виступав за «Динамо» з 1999-го по 2009-й роки. В Україні також виступав за київський «Арсенал», одеський «Чорноморець», закарпатську «Говерлу» та львівський «Рух». Тренерську кар’єру розпочав у 2016 році в «Динамо» на посаді асистента (працював спочатку в Академії, а згодом допомагав Олександру Хацкевичу в головній команді). Згодом разом з білоруським фахівцем перебрався в російський «Ротор» (2019-2021).

У 2022 році перебрався на батьківщину, де став спортивним директором «Пахтакора». За трохи очолив команду і виграв з нею двічі поспіль золоті медалі чемпіонату Узбекистану (2022, 2023).