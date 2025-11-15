Орест Костик перебуває у пошуках нової команди

Український воротар Орест Костик покинув киргизький «Мурас Юнайтед», повідомляє клубна пресслужба. Причини відходу не розголошуються – контракт 26-річного кіпера з азіатами був розраховний до кінця 2025 року.

Також «Мурас Юнайтед» покинули ще два українці – головний тренер Сергій Пучков та його асистент Ігор Покарінін (за підсумками сезону-2025 команда у чемпіонаті Киргизстану фінішувала другою, відставши від «Барса» лише на один бал).

Нагадаємо, «Костик» – вихованець «Карпат». Виступав за U-17, однак за головну команду так і не дебютував. Також встиг пограти за рівненський «Верес», тернопільську «Ниву», «Львів», харківський «Металіст», литовські «Йонаву» та «Дайнаву» і казахський «Жетису».

До «Мурас Юнайтед» перейшов взимку 2025 року у статусі вільного агента і зіграв у 34 матчах, в яких пропустив 29 голів і оформив 11 «кліншитів». Transfermarkt оцінює його в 275 тисяч євро.