Ексфорвард «Руха» Юрій Климчук став героєм ковалівців

У суботу, 22 листопада, «Динамо» в межах 13-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічалось з «Колосом». Кияни оригінально привітали свого президента Ігоря Суркіса з днем народження, зазнавши історичної поразки в УПЛ – ще ніколи раніше «біло-сині» не програвали в українській першості тричі поспіль.

УПЛ, 13-й тур

«Колос» (Ковалівка) – «Динамо» (Київ) – 2:1

Голи: Климчук, 9, 37 – Огундана, 85

Вже на початку матчу «Колос» шокував «Динамо» голом: Козік віддав довгу верхову передачу зі своєї половини поля за спини захисникам, Климчук дочекався відскоку від газону і закрутив повз Нещерета у дальній кут. В середині тайму міг подвоювати перевагу ковалівців Цуріков, але з його потужним ударом впорався кіпер. За мить вже Ррапай стрільнув повз стійку воріт «Динамо».

Герреро намагався пробити повз Пахолюка майже з кута воротарського, але влучив у захисника. Згодом Буяльський змарнував два моменти поспіль: спочатку не влучив у ворота, а потім не влучив по м’ячу після прострілу з флангу. У відповідь «Колос» забив вдруге. Цуріков з лівого флангу скинув у центр на лінію штрафного і Климчук з розвороту пробив низом у правий кут – Нещерет у стрибку намагався врятувати, але не дотягнувся.

По перерві Пахолюк взяв небезпечний удар Піхальонка, а Нещерет зреагував на удар Ррапая з-під захисника. За 5 хвилин до завершення матчу кияни один гол відквитали: Піхальнок увірвався у штрафний, накрутив двох оборонців і прострілив – Огундані залишалось лише підставити ногу, аби записати до свого доробку дебютний гол.

Перемога дозволила «Колосу» набрати 22 очки і піднятись на четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Динамо» з 20-ма пунктами опустилось на п’яте місце.