«Леви» не змогли потішити уболівальників в останньому домашньому матчі 2025 року

У суботу, 22 листопада, «Карпати» в межах 13-го туру чемпіонату України приймали харківський «Металіст 1925». Цей поєдинок став останнім для «левів» на стадіоні «Україна» у 2025 році, тож вболівальники чекали на перемогу. На жаль, потішити своїх фанатів позитивним результатом команді Владислава Лупашка не вдалось.

УПЛ, 13-й тур

«Карпати» (Львів) – «Металіст 1925» (Харків) – 1:2

Голи: Бруніньйо, 39 – Антюх, 21, 51

Вже на старті зустрічі Калюжний пробивав здалеку – Домчак відбив удар капітана гостей. У відповідь Чачуа головою замикав навіс Полегенька – повз ворота. На 13-й хвилині кіпер «Карпат» витягнув удар з-під поперечини, однак в середині тайму врятувати не зміг: Шабанов зробив довге закидання по правому флангу, Полегенько помилився, фактично подарувавши м’яч Антюху, і той з меж штрафного з гострого кута перекинув сферу через воротаря.

За трохи Домчак реабілітувався за пропущений гол, відбивши два удари впритул. На щастя для вболівальників «Карпат» на перерву команди пішли за рівного рахунку: наприкінці тайму Бруніньйо метрів з 40-ка божевільним ударом відновив статус-кво. Бразилець мав шанс збільшити перевагу вже у доданий час, але Варакута встиг перервати його вихід сам на сам.

Після відпочинку «Металіст 1925» вдруге вийшов вперед. І знову відзначився Антюх, оформивши дубль: Денис вирішив зробити закидання у штрафний з правого флангу і м’яч підступно пролетів повз всіх гравців, влетівши у сітку.

Два моменти було і в Краснопіра. Спочатку він зовсім трохи не дотягнувся до м’яча після подачі від Пауло Вітора, а в середині другої половини зустрічі м'яч невдало відскочив від форварда «Карпат» після навісу Шаха.

Вже у доданий час господарі отримали шанс на порятунок зі штрафного. Бруніньйо зі стандарту влучив у стінку, а після добивання м’яч влучив у руку Калюжному й арбітр призначив пенальті. Микола Балакін особисто пішов дивитись відеоповтор і… скасував своє рішення.

Перемога принесла «Металісту 1925» шосту сходинку і 20 очок, «Карпати» з 18-ма балами опустились на дев’яте місце турнірної таблиці УПЛ.