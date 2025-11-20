Фернандінью свого часу був найдорожчим активом «гірників»

Бразильський півзахисник Фернандінью оголосив про завершення кар'єри гравця, повідомляє Globo Esporte. Про це 40-річний спортсмен заявив після благодійного матчу у Курітібі.

«Я втомився. Сьогодні я втомився, пробігши трохи більше 30-ти хвилин. У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що я міг отримати, я отримав, тепер настав час насолоджуватися життям з родиною», – заявив бразилець.

Нагадаємо, Фернандінью – вихованець «Атлетіко Паранаенсе». Саме звідси він влітку 2005 року за 7,8 млн євро перейшов у «Шахтар», де став справжньою легендою. За «гірників» провів 284 матчі, в яких забив 53 голи та віддав 57 гольових передач. У складі донецької команди він шість разів вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок та тричі Суперкубок країни, а також став переможцем Кубка УЄФА.

В липні 2013 року за 40 млн євро перейшов у «Манчестер Сіті». За «містян» відіграв 9 сезонів, вигравши 5 разів АПЛ, один Кубок Англії, 6 Кубків ліги та 2 Суперкубки країни. Влітку 2022-го Фернандінью повернувся в «Атлетіко Паранаенсе», який покинув у січні 2025 року. З того часу перебував без команди.

За збірну Бразилії провів 53 матчі, в яких забив 2 голи. З молодіжною командою перемагав на чемпіонаті світу (2003), а з національною виграв Кубок Америки (2019).