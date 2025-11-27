«Гірники» продовжують свою переможну ходу

У четвер, 27 листопада, «Шахтар» в межах 4-го туру основного етапу Ліги конференцій на виїзді зустрічався з ірландським «Шемрок Роверс». На відміну від «Динамо», «гірники» не розчарували своїх уболівальників, здобувши чергову, хоча й непросту перемогу на євроарені.

Ліга конференцій, 4-й тур

«Шемрок Роверс» (Ірландія) – «Шахтар» (Україна) – 1:2

Голи: Моллі, 87 – Еліас, 23, 80, Назарина, 77

Ще перед початком дуелі Арда Туран був змушений вносити зміни у стартовий склад – Дмитро Різник відчув дискомфорт під час розминки і замість нього вийшов Кирило Фесюн. На старті зустрічі м’яч після навісу з кутового влучив у руку Вінісіусу, але арбітр пошкодував «Шахтар». Довгих 15 хвилин «гірники» не могли намацати свою гру, та нарешті змогли взяти все під свій контроль.

Еліас зумів уникнути офсайду, вийшов сам на сам, однак пробив у голкіпера. Згодом Криськів отримав м'яч у центрі штрафного і цілив у кут, де було одразу три захисники – добивання Ізакі теж заблокували. В середині тайму «Шахтар» нарешті зміг пробити оборону суперника: Криськів віддав розкішну передачу п’ятою на Тобіаса праворуч, той прострілив в район одинадцятиметрової позначки й Еліас, замкнувши в дотик, відкрив рахунок.

Наприкінці тайму ірландці змарнували два хороших моменти. Спочатку після навісу у штрафний Макговерн головою пробив поруч зі стійкою. А за мить після його ж пострілу на шляху м’яча став Бондар.

Схоже у перерві господарі отримали на горіхи від тренерського штабу, оскільки ледь не забили після відновлення гри – Фесюн змушений був ризикувати і кидатися в ноги супернику, аби ліквідувати загрозу. Ірландці навіть вимагали пенальті, але арбітр наказав продовжувати гру. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Назарина, а згодом ще раз Еліас остаточно зняли питання щодо переможця. На жаль, VAR за мить вкрав дубль у бразильця через офсайд. Натомість розпакувати ворота «гірників» зуміли господарі. На щастя, цей гол став єдиним для ірландців.

«Шахтар» набрав 9 очок і піднявся на четверту сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій. «Шемрок Роверс» з 1 балом передостанній.