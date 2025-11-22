«Гірники» відвантажили у ворота «пивоварів» шість сухих м'ячів

У суботу, 22 листопада, «Оболонь» в межах 13-го туру чемпіонату України приймала «Шахтар». «Пивовари» не змогли запропонувати супернику щось більше, аніж гру в захисті і, як наслідок, поплатилися за свій нехитрий план.

УПЛ, 13-й тур

«Оболонь» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:6

Голи: Бондар, 45, Вінісіус, 48, Мейрелліш, 49, Егіналдо, 68, Сілва, 80, Еліас, 82

Вилучення: Суханов, 56 (Оболонь, друга жовта картка)

«Оболонь» трималася увесь перший тайм, однак пропустила гол у роздягальню. Два швидкі м’ячі по перерві зламали всі плани киян, а вилучення Суханова за другу жовту картку, яку він отримав через три хвилини після першої, загрожувало катастрофою. Вона, зрештою, і сталась.

Молоді бразильці «Шахтаря» впіймали кураж і накидали супернику шість сухих м’ячів на будь-який смак. Цікаво, що всі голи забивали різні гравці, а Бондар оформив дебютне взяття воріт у поточному сезоні.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 30 очок і закріпитись на вершині УПЛ. «Оболонь» з 16-ма пунктами одинадцята.

Зважаючи на розгром «Полтави» (7:1) у минулому турі, донеччани повторили досягнення сезону 2014/15, здобувши у двох поспіль матчах перемоги з 6+ голів. Тоді «Шахтар» переміг спочатку донецький «Олімпік» з рахунком 6:0, а потім маріупольський «Іллічівець» з рахунком 6:2. Цікавим фактом є те, що тоді перемоги були здобуті на цих же стадіонах: «Арена Львів» та «Оболонь Арена».