«Динамо» отримало суперника у чвертьфіналі Кубка України: результати жеребкування
«Біло-сині» у боротьбі за вихід у півфінал боротимуться з представником Першої ліги
У п'ятницю, 28 листопада, відбулось жеребкування стадії чвертьфіналу Кубка України сезону 2025/26. У церемонії взяли участь три представники УПЛ («Динамо», «Металіст 1925», ЛНЗ), чотири – Першої ліги («Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Інгулець», «Чернігів») та один – Другої ліги («Локомотив»).
Цікаво, що вперше в історії до чвертьфіналу пробилися 5 клубів не з УПЛ. «Шахтар» вилетів у 1/8 фіналу, поступившись «Динамо». Кияни, до слова, продовжать боротьбу за трофей вже з новим тренером (після чергової ганьби у Лізі конференцій Олександра Шовковського відправили у відставку).
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України-2025/26:
- «Металіст 1925» (Харків) — «Локомотив» (Київ)
- ЛНЗ (Чернігів) – «Буковина» (Чернівці)
- «Чернігів» (Чернігів) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)
- «Динамо» (Київ) – «Інгулець» (Петрове)
Першими в парах зазначені господарі поля. Кожне протистояння складатиметься лише з одного матчу, а у випадку нічиєї в основний час долю переможця вирішуватиме серія пенальті.
Базові дати проведення чвертьфіналів – 3, 4 та 5 березня 2026 року.