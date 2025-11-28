Кияни спробують врятувати сезон перемогою у кубковому турнірі

У п'ятницю, 28 листопада, відбулось жеребкування стадії чвертьфіналу Кубка України сезону 2025/26. У церемонії взяли участь три представники УПЛ («Динамо», «Металіст 1925», ЛНЗ), чотири – Першої ліги («Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Інгулець», «Чернігів») та один – Другої ліги («Локомотив»).

Цікаво, що вперше в історії до чвертьфіналу пробилися 5 клубів не з УПЛ. «Шахтар» вилетів у 1/8 фіналу, поступившись «Динамо». Кияни, до слова, продовжать боротьбу за трофей вже з новим тренером (після чергової ганьби у Лізі конференцій Олександра Шовковського відправили у відставку).

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України-2025/26:

«Металіст 1925» (Харків) — «Локомотив» (Київ)

ЛНЗ (Чернігів) – «Буковина» (Чернівці)

«Чернігів» (Чернігів) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

«Динамо» (Київ) – «Інгулець» (Петрове)

Першими в парах зазначені господарі поля. Кожне протистояння складатиметься лише з одного матчу, а у випадку нічиєї в основний час долю переможця вирішуватиме серія пенальті.

Базові дати проведення чвертьфіналів – 3, 4 та 5 березня 2026 року.