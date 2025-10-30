«Динамо» взяло реванш у «Шахтаря» за торішню поразку у фіналі

У четвер, 30 жовтня, відбулись останні два матчі 1/8 фіналу Кубка України. «Фенікс-Маріуполь» лише післяматчевій лотереї обіграв «Агротех» (1:1, по пенальті – 8:7), а «Металіст 1925» перестріляв «Агробізнес» (4:3). Напередодні у центральному матчі «Динамо» вибило з подальшого розіграшу «Шахтар» (2:1), а Віталій Пономарьов з ЛНЗ мінімально переміг свою колишню команду – «Рух» (1:0).

Ще раніше «Чернігів» в серії пенальті здолав «Лісне» (1:1, по пенальті – 4:3), «Буковина» перемогла тернопільську «Ниву» (2:1), київський «Локомотив» дотис вінницьку «Ниву» (1:0), а «Інгулець» був сильнішим за «Вікторію» (1:0).

Таким чином у боротьбі за вихід у півфінал Кубка України змагатимуться три представники УПЛ, одразу чотири команди Першої ліги й один колектив Другої ліги.

Всі чвертьфіналісти Кубка України:

УПЛ: «Динамо» (Київ), ЛНЗ (Черкаси), «Металіст 1925» (Харків)

Перша ліга: «Чернігів (Чернігів)», «Буковина» (Чернівці), «Інгулець» (Петрове), «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

Друга ліга: «Локомотив» (Київ)

Чвертьфінальні пари будуть визначені згодом шляхом жеребкування. Протистояння 1/4 фіналу відбуватимуться в такому ж форматі, що і попередні стадії: один матч, у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті, овертайми не передбачені.