Чергове Класичне завершилось тріумфом команди Олександра Шовковського

У середу, 29 жовтня, «Динамо» в межах 1/8 фіналу Кубка України приймало «Шахтар». Донеччани увесь перший тайм володіли серйозною перевагою і пішли на перерву перемагаючи. Однак по перерві кияни перевернули гру, оформивши гучний камбек.

Кубок України, 1/8 фіналу

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:1

Голи: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Мейрелліш, 48

«Шахтар» активніше розпочав поєдинок і міг виходити вперед на 11-й хвилині: Педрінью навісив у центр штрафного з правого флангу, а Марлон Гомес голово пробив прямо в Нещерета. За мить кіпер «Динамо» вдруге врятував свою команду після удару Коноплі. В середині тайму Егіналдо двічі спробував щастя з меж штрафного – без проблем для Нещерета. Потім був шанс у Мейрелліша і знову чудово зіграв воротар киян.

Вже у доданий до першого тайму час «Шахтар» таки трансформував свою перевагу у забитий гол: Педрінью стрільнув з-за меж штрафного, Мейрелліш підставив голову і результативно змінив траєкторію польоту м'яча.

Олександр Шовковський у перерві добряче «накрутив хвости» своїм підопічним, які з перших секунд кинулись рятувати ситуацію. Першим з цією місією впорався лідер киян Андрій Ярмоленко, який після втрати «гірниками» м’яча на своїй половині поля отримав сферу праворуч у штрафному і пробив у дальній нижній кут.

Не минуло і десяти хвилин як «Динамо» вийшло вперед: Різник відбив удар головою від Бражка після навісу з кутового, однак зреагувати на добивання Герреро у дальній нижній кут вже не встиг. Цей гол став останнім у матчі і вивів киян до наступного раунду турніру.

Нагадаємо, раніше чвертьфіналістами Кубка України стали: «Чернігів» (в серії пенальті здолав «Лісне»), «Буковина» (перемогла тернопільську «Ниву»), київський «Локомотив» (дотис вінницьку «Ниву»), «Інгулець» (був сильнішим за «Вікторію») та ЛНЗ (било «Рух»).