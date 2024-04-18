У період 2015-2023 років президентом Української асоціації футболу був Андрій Павелко

Українська асоціація футболу (УАФ) оприлюднила попередні результати аудиту діяльності організації у період 2015-2023 роки. Звіт оприлюднений на офіційному сайті УАФ у четвер, 18 квітня.

В УАФ повідомили перші результати аудиту, який проводить компанія AC Crowe Ukraine. Аудит вирішив провести новий президент асоціації Андрій Шевченко, який очолив УАФ на початку 2024 року.

Як свідчать попередні результати аудиту, за період 2015-2023 років відбувся відтік активів організації у розмірі 1342,9 млн грн. Основні збитки організації було спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/ послуг.

Результати аудиту є неостаточними. В УАФ повідомили, що фінальний документ має бути представлений впродовж трьох місяців.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Павелка заарештували через підозру у розкраданні коштів. Кримінальне провадження у цій справі відкрили після виходу журналістського розслідування Bihus.info. Тоді журналісти з’ясували, що в Мінрегіонбуді розробили типовий проект будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям і у ньому орієнтували замовників лише на одне покриття – з заводу ФФУ за технологією німецької компанії Polytan. Водночас стало відомо, що ФФУ купувала обладнання для заводу через компанію S.D.T FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів з переплатою, сума якої нібито становила понад 1 млн доларів США.

З лютого 2023 року і до обрання Шевченка на посаду президента УАФ Павелко був відсторонений від посади очільника організації. Наприкінці лютого Павелко вийшов на волю. Він перебував за ґратами понад 8 місяців.