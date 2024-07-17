Легенда українського футболу Євген Коноплянка вирішив повісити бутси на цвях

Колишній півзахисник збірної України, відомий футболіст Євген Коноплянка завершив кар’єру. Про це 34-річний вінгер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Футбол для мене – більше, ніж просто гра, більше, ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити перебуваючи на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що ухвалив рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним. Але кожен кінець – це новий початок, тож я не залишаю спорт назовсім», – написав Євген Коноплянка.

Коноплянка продовжить займатися футболом, але вже у трохи іншій ролі.

«Я став засновником двох крутих проектів, які, сподіваюся зацікавлять і вас! 1) Скаутська агенція для футболістів @tbagency_ , яку ми заснували спільно з Романом Зозулею – місце, де ми будемо допомагати молодим талановитим хлопця здійснювати свої мрії. 2) Кіберспортивна організація @kono.ecf – місце, де я здійснюватиму свою мрію, адже я дуже давно і палко люблю комп’ютерні ігри», – додав він.

Нагадаємо, Євген Коноплянка – вихованець ФК «Дніпро», де й розпочав професійну кар’єру футболіста. Виступав також за ФК «Шахтар», ФК «Севілья» (Іспанія), ФК «Шальке» (Німеччина), ФК «Краковія» (Польща) та ФК «ЧФР Клуж» (Румунія). За збірну України провів 87 матчів, в яких забив 21 гол.

Коноплянка ставав чемпіоном України з ФК «Шахтар», а також брав срібло та бронзу з ФК «Дніпро». Віце-чемпіон Німеччини у складі ФК «Шальке», переможець Ліги Європи з ФК «Севілья».