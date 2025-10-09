Володимир Костевич працевлаштувався у сусідній країні

Український захисник Володимир Костевич продовжить кар'єру в Польщі. Новим клубом гравця став друголіговий «Сокул» з міста Клечев. Згідно з інформацією офіційного сайту, Володимир приєднався до команди на правах вільного агента. Терміни та умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Костевич – вихованець «Карпат», де й розпочав професіональну кар’єру в 2010 році. За львів'ян Костевич провів 93 зустрічі, оформивши 5+4 за системою гол+пас. У січні 2017-го за 300 тисяч євро перейшов у польський «Лех», де одразу ж став одним з лідерів. У жовтні 2020-го повернувся в Україну і став гравцем «Динамо», однак не провів за киян жодного офіційного матчу через важку травму.

У березні 2023-го знову поїхав у Польщу, де виступав спочатку за познанську «Варту», а згодом за «Котвицю» (1 гол і 2 асисти у 21 матчі). З липня 2025 року залишався без команди. За молодіжну збірну України провів 7 поєдинків, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його в 75 тисяч євро (у червні 2019 року його вартість становила 1,5 мільйонів).

До слова, «Сокул» виступає у Другій лізі Польщі (третьому за силою дивізіоні). Після 11-ти турів команда набрала 12 очок і перебуває на 12 сходинці турнірної таблиці.