Ігор Йовічевіч спробує врятувати сезон для команди з Лодзя

Новим головним тренером польського «Відзева» став Ігор Йовічевіч, повідомляє офіційний сайт клубу з Лодзя. 51-річний хорват підписав контракт до червня 2027-го. На своїй посаді він змінив Патріка Чубака, який очолював команду лише два місяці.

Керівництво польського клубу у літнє міжсезоння витратило на трансферному ринку рекордні 4,5 млн євро, однак команда провалила старт сезону. Після 11-ти турів «Відзев» перебуває у турнірній таблиці Екстракляси на одинадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 13 очок.

Нагадаємо, Йовічевіч розпочав тренерську кар’єру в «Карпатах» і працював у львівському клубі з 2012-го по 2015-й роки. Згодом він очолював словенський «Целє», загребське «Динамо», СК «Дніпро-1», «Шахтар», саудівський «Аль-Раед» та болгарський «Лудогорець», який покинув на початку червня. У статусі тренера Ігор став чемпіоном України з «Шахтарем» (2022/23), а також виграв чемпіонат (2024/25), Кубок (2024/25) та Суперкубок Болгарії (2024).

Цікаво, що раніше ЗМІ називали Йовічевіча головним кандидатом на заміну Сергію Реброву в збірній України та Олександру Шовковському в «Динамо».

До слова, дебютувати з новою командою хорватський фахівець зможе вже у п'ятницю, 17 жовтня – у домашньому матчі з «Радом’яком».