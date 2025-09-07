Зураб Рухадзе у поточному сезоні провів 4 матчі в Лізі конференцій

«Колос» на своєму офіційному сайті оголосив про підписання захисника грузинської «Діли» Зураба Рухадзе. 22-річний оборонець підписав з ковалівцями контракт на 3 сезони – до літа 2028-го. У команді Руслана Костишина він виступатиме під номером 2.

Фінансові умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt, «Колос» виплатить грузинам 150 тисяч євро.

Нагадаємо, Рухадзе – вихованець грузинського «Сабуртало». В березні 2023-го перейшов у латвійську «Метту». В лютому 2024-го став гравцем «Діли». У поточному сезоні встиг зіграти 4 матчі у кваліфікації Ліги конференцій.

Викликався у збірні Грузії U-19 (4 матчі) та U-21 (6 поєдинків). Transfermarkt оцінює його в 200 тисяч євро.

До слова, «Колос» після 4-х турів набрав 10 очок і ділить з «Шахтарем» 2-3 сходинки у турнірній таблиці УПЛ.