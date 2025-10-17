Фейковий «Шахтар»

У четвер, 16 жовтня, Українська асоціація футболу направила офіційного листа до Союзу європейських футбольних асоціацій у зв’язку із черговими фактами незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України до внутрішніх змагань російської федерації.

У зверненні наголошується, що російський футбольний союз та державні органи Російської Федерації «продовжують незаконно інтегрувати українські клуби у свої внутрішні змагання, попри норми міжнародного права, основоположні принципи УЄФА та безпосередні рішення УЄФА щодо статусу українських клубів із тимчасово окупованих територій».

Як зазначено в листі, починаючи з 2026 року клуб із тимчасово окупованого Донецька під назвою «Шахтар» зареєстрований для участі в Другій лізі чемпіонату Росії й має проводити свої домашні матчі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

«Фіктивний ФК «Шахтар» уже отримав ліцензію та схвалення національної футбольної ліги Росії для участі в наступному сезоні. Команда використовує назву та айдентику справжнього українського ФК «Шахтар» без будь-яких законних підстав чи дозволів», – зазначається у зверненні.

Крім того, за інформацією УАФ, незаконно створені клуби під назвами «Зоря» (Луганськ), що проводить свої матчі в Бєлгороді, та «Фрегат» із тимчасово окупованої території Херсонської області також можуть бути залучені до внутрішніх змагань Росії. Відповідно до статей 10, 11 та 84 Статуту ФІФА, лише УАФ є єдиною легітимною національною футбольною асоціацією, уповноваженою організовувати футбольну діяльність на всій території України, включно з тимчасово окупованими регіонами).

У зверненні підкреслюється, що такі дії Росії є «частиною скоординованої політичної спроби легітимізувати окупацію та стерти ідентичність українського футболу». «Дозвіл на подібні випадки без належної реакції не лише становить загрозу для української футбольної екосистеми, але й підриває норми та принципи управління у футболі, які підтримує УЄФА.

Цілісність європейського футболу, повага до міжнародно визнаних кордонів і цінності миру, солідарності та взаємної поваги, які сповідує УЄФА, наразі поставлені під загрозу. Ми довіряємо вашій відданості принципам справедливості та просимо вжити необхідних заходів щодо зазначеного питання», – йдеться в листі.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність зазначених клубів, надати офіційне роз’яснення їхнього правового становища та поінформувати УАФ про результати розгляду.