Андрій Шевченко опікуватиметься майбутнім світового футболу

У середу, 15 жовтня, рада ФІФА ухвалила рішення щодо обрання президента УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль до складу постійних комітетів організації, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Рішення було ухвалено згідно з поправкою до Статуту ФІФА, схваленою на 74-му Конгресі ФІФА. У ній ідеться про необхідність реструктуризації постійних комітетів ФІФА з метою забезпечення участі більшої кількості асоціацій-членів у процесах ухвалення рішень, а також залучення до цих процесів більшої кількості жінок.

Відповідно до цієї процедури Рада ФІФА на своєму останньому засіданні призначила голів, заступників голів та членів постійних комітетів ФІФА на термін у чотири роки (2025-2029).

Таким чином, президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а очільницю Комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль – членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

Нагадаємо, Шевченко перебуває на посаді голови УАФ із січня 2024 року. До цього він працював тренером, очолюючи спочатку національну збірну України, а згодом італійський «Дженоа». Монзуль кар'єру арбітрині розпочала у 2002 році. В лютому 2024-го змінила на посаді очільниці Комітету арбітрів Лучано Лучі.