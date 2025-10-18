Луганці зуміли відібрати очки в столичної команди

У суботу, 18 жовтня, «Динамо» в межах 9-го туру чемпіонату України у Києві приймало «Зорю». Важкий перший тайм минув без голів, а по перерві Буяльський вивів киян вперед. Здавалось, «біло-сині» нарешті зможуть перервати безвиграшну серію і дотиснути суперника, однак наприкінці зустрічі Будківський засмутив суперника, влучним ударом вкравши у нього перемогу.

УПЛ, 8-й тур

«Зоря» (Луганськ) – «Динамо» (Київ) – 1:1

Голи: Будківський, 84 – Буяльський, 61

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник на 12-й хвилині: Волошин бив по воротах луганців, але м'яч рикошетом від захисника пролетів поруч зі стійкою. В середині тайму Буяльський отримав передачу у штрафному і вже у падінні зумів пробити – в руки кіперу «Зорі».

За мить чергову спробу змарнував Волошин – його перший удар зупинив Сапутін, а добивання виявилось занадто кволим. Наприкінці тайму свої скіли продемонстрував вже Нещерет, зреагувавши на удар Анджушіча після прострілу Вантуха. На останній хвилині не використав свій шанс Будківський, головою замкнувши навіс повз ворота.

Одразу по перерві Сапутін спочатку потягнув удар Герреро у кут, а згодом зупинив постріл Піхальонка і витягнув сферу з-під поперечини після добивання.

На 61-й хвилині «Динамо» таки змогло розпакувати ворота «Зорі» – Буяльський влучно замкнув простріл Караваєва. А незадовго до завершення матчу «Зоря» зрівняла: Анджушіч накрутив суперника на правому фланзі, віддав верхову передачу у штрафний, Будківський випередив Попова і головою замкнув у сітку – 1:1. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю, яка стала для киян п'ятою поспіль.

«Динамо» набрало 17 очок і залишилось на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Зоря» з 12-ма балами дев’ята.