Ростислав Тарануха спробує зарекомендувати себе у команді Олега Шандрука

Український форвард Ростислав Тарануха продовжить кар’єру у «Вересі», повідомляє офіційний сайт «червоно-чорних». 28-річний футболіст приєднався до команди Олега Шандрука у статусі вільного агента, підписавши контракт до завершення поточного сезону – 30 червня 2026-го.

Нагадаємо, Тарануха – вихованець київського «Динамо». У складі «біло-синіх» зіграв 5 матчів і забив 1 гол у Юнацькій Лізі УЄФА (аналог Ліги чемпіонів для команд U-19).

Далі були «Суми», житомирське «Полісся», кременчуцький «Кремінь», Черкащина, львівські «Карпати» та київська «Оболонь». Минулого сезону відіграв за «пивоварів» 25 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі. Був визнаний уболівальниками найкращим гравцем року. У липні залишив київський клуб і до цього часу перебував без команди.

Викликався у збірні України різних вікових груп – U-16 (1 матч), U-17 (5 голів у 10 поєдинках) та U-19 (5 ігор). Transfermarkt оцінює його в 350 тисяч євро.