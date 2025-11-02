Чергове Класичне знову подарувало незабутні емоції уболівальникам

У неділю, 2 листопада, «Шахтар» в межах 11-го туру чемпіонату України приймав «Динамо». Номінальні господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі, а по перерві подвоїли свою перевагу. Підопічні Шовковського змогли один гол відквитати, однак врятувати бодай нічию не вдалось. Щобільше, в ендшпілі гри кияни поплатились за безпечність, отримавши ще один м’яч.

УПЛ, 11-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 3:1

Голи: Егіналдо, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (аг.) – Буяльський, 56

Друге Класичне за тиждень розпочалось з гола у ворота «Динамо». Після подачі з кутового невисокий Егіналдо вистрибнув вище за інших і головою спрямував м’яч у сітку. Майже одразу бразилець міг оформити дубль, пробиваючи з-під Попова – сфера пройшла поруч з дальньою стійкою. «Шахтар» тиснув і вже Луїс Енріке гостро прострілив з лівого флангу, але Педрінью з 12-ти метрів замкнув над воротами.

В середині тайму Конопля скористався неуважністю Нещерет і бив головою у дальній кут – впритирку зі стійкою. На останній хвилині Марлон переправляв м'яч головою в дальній кут – Нещерет дістав.

По перерві мав шанс забити Буяльський, коли Конопля послизнувся і втратив м'яч біля свого штрафного, але пробив неточно. А потім був другий гол «Шахтаря» – Невертон поцілив у дальню дев’ятку. За дві хвилини кияни відновили інтригу, скоротивши відставання – Караваєв прострілив у центр штрафного, а Буяльський пробив у дотик.

Вже у доданий час кияни влаштували справжню навалу на ворота суперника і пропустили контратаку – закидання за спини захисників, Ізакі виходив сам на сам, але в момент удару Кабаєв встиг підставити ногу і оформив автогол.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 24 очки і закріпитись на вершині УПЛ. У «Динамо», ЛНЗ та «Кривбаса» по 20 балів.