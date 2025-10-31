Владислав Лупашко постраждав за надмірні емоції

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення відсторонити головного тренера «Карпат» Владислава Лупашка на два поєдинки внаслідок масової бійки в матчі 10-го туру УПЛ проти «Руха», повідомляє офіційний сайт організації.

Причина такого покарання – «навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дії в провокативній манері».

Окрім цього, «Карпати» мають сплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень за дії гравців та тренерів команди. Також УАФ зобов'язала клуб провести освітню лекцію (тривалістю не менше 30 хвилин) щодо дотримання регламентних норм, зокрема принципів чесної гри та взаємоповаги, до, під час та після матчів для футболістів та офіційних представників «Карпат».

Цікаво, що «Руху» дісталось аналогічне покарання – 75 тисяч гривень штрафу та освітня лекція для гравців та тренерів.

Нагадаємо, львівське дербі завершилося без голів – 0:0. У компенсований час емоції на полі спалахнули настільки, що між гравцями виникла масова сутичка, до якої доєднався і наставник «Карпат» Владислав Лупашко.