Поєдинок «Десни» та «Маріуполя» в чемпіонаті України (травень 2021 р.)

Одразу два клуби – чернігівська «Десна» та «Маріуполь» – були виключені зі складу учасників УПЛ, повідомив президент організації Євген Дикий.

Обидва колективи тимчасово призупинили свої виступи у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, заявивши, що через війну не зможуть брати участь в розіграшах УПЛ. В травні цього ж року за клубами було закріплене місце в українській Прем'єр-лізі – всі учасники підтримали це рішення.

«Загальними зборами УПЛ було ухвалено рішення про виключення «Десни» та «Маріуполя» зі складу учасників української Прем'єр-ліги. Закріпленого місця в УПЛ за ними немає. Питання про збереження професійного статусу клубів перебуває в юрисдикції УАФ», – повідомив Дикий.

«Десна» та «Маріуполь» були засновані в 1960 році. Чернігівці в УПЛ виступали з 2018 року – сезон 2021/22 став для них четвертим в еліті. Своєю чергою, азовці повернулись у вищий дивізіон у 2017 році після перемоги у Першій лізі. Найвищим досягненням обох команд в УПЛ було четверте місце. У сезоні 2021/22, який був зупинений після 18-ти турів, «Десна» у турнірній таблиці посідала 8 місце, а «Маріуполь» перебував на 16-й позиції.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів стадіон імені Гагаріна у Чернігові, на якому грала «Десна», був серйозно пошкоджений. Натомість вся інфраструктура футбольного клубу «Маріуполь» була повністю зруйнована.