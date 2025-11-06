Вихованці академії «Руха»

Львівський Рух може похизуватися неабиякими досягненнями своєї академії у Про Лізі «Національна ліга майбутнього» (колись – ДЮФЛ чемпіонат України серед юнаків). Після 9-ти турів в клубному заліку (набрані очки команд чотирьох вікових категорій – від U-14 до U-17) «жовто-чорні» лідирують з 85-ма пунктами. Представники міста Лева впевнено випереджають двох грандів українського футболу – «Шахтар» та «Динамо».

Щобільше, справжню гегемонію «Рух» встановив і у списку найкращих бомбардирів – після 9-ти турів усі вікові списки очолюють гравці львів’ян. Зокрема, серед команд U-14 найбільше голів у доробку Данила Оліярника (11 м’ячів у 9-ти матчах). Другу сходинку у рейтингу посідає Даніл Чечель з «Лівого Берега» (6-9), а третю – Даніїл Росул з «Мункача» (6-8).

У віковій категорії U-15 лідирує Іван Грицак з 9-ма голами у 8 матчах. Далі йдуть Іван Пашнєв з ЛНЗ (6-8) та Матвій Павленко з «УФК-Кривбас» (4-8).

В U-16 «ногу на пульсі» тримають одразу три гравці «Руха» – Олег Дзюринець (8-7), Ілля Бодак (7-5) та Артем Федушко (6-9).

А серед команд U-19 найкращим є Максим Угрік, який відвантажив у ворота суперників 7 голів у восьми матчах. У спину йому дихають Володимир Великий з ЛНЗ (6-8) та Михайло Байда з «ОФКІП-Полісся» (5-9).

Нагадаємо, у головної команди «Руха» справи йдуть не так добре – після 11-ти турів підопічні Івана Федика йдуть у турнірній таблиці УПЛ передостанніми, маючи у своєму доробку 7 очок. Найкращим бомбардиром команди є гамбійський нападник Бабукарр Фаал, який забив 3 голи.