Новий тренерський штаб ФК «Карпати» – Сергій Лавриненко, Владислав Лупашко і Богдан Шуст

Новим головним тренером ФК «Карпати» став Владислав Лупашко, повідомляє офіційний сайт львівського футбольного клубу. 37-річний фахівець замінить на цій посаді легендарного Мирона Маркевича, який кілька днів тому подав у відставку. До його тренерського штабу увійдуть Сергій Лавриненко (виконуватиме функції старшого тренера) та Богдан Шуст (тренер воротарів).

Нагадаємо, Лупашко у статусі футболіста виступав за ФК «Борисфен», донецький «Металург», ФК «Княжа», ФК «Львів», ФК «Оболонь», ФК «Буковина», ФК «Маріуполь», кропивницьку «Зірку» та ФК «Інгулець».

Саме в «Інгульці» він і розпочав тренерську кар’єру – спочатку асистентом, потім виконувачем обов’язків головного тренера, а потім і повноцінним наставником. За підсумками минулого сезону Владислав зумів вивести Інгулець в УПЛ, у вирішальному матчі завоювавши золоті медалі Першої ліги саме у протистоянні з Карпатами.

19 червня Лупашко приєднався до табору ФК «Карпати», очоливши молодіжну команду. За повідомленням ЗМІ, призначення Владислава головним тренером U-19 стало однією з причин відставки Мирона Маркевича (як і незадовільна комплектація основної команди).

Свій перший офіційний поєдинок у статусі головного тренера Лупашко проведе 3 серпня – ФК «Карпати» виїзним матчем проти рівненського «Вереса» дебютують в українській Прем’єр-лізі.