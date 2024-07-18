Мирон Маркевич чотири рази очолював ФК «Карпати»

73-річний Мирон Маркевич покинув посаду головного тренера львівського футбольного клубу «Карпати». Першим цю інформацію вдень 17 липня повідомив журналіст Ігор Бурбас, пізно ввечері того ж дня Мирон Маркевич підтведив ці чутки у коментарі UA-Футбол.

«Скажу так: я відійшов. Але продовжую активний спосіб життя. Роблю пробіжки, по три рази в тиждень граю у футбол. Якщо граю за ветеранів два тайми по сорок хвилин, тож дуже добре себе почуваю. Тому, якщо побачу, що комусь потрібен, то нема питань. А ФК “Карпати” я бажаю успіху. Дякую усім, з ким працював, – і клубу, і футболістам, і тренерам, які мені допомагали. Особливо своєму синові Остапу, який мені дуже допоміг, коли в цьому була потреба», – сказав він.

73-річни Мирон Маркевич поділився подальшими планами. «Охоче беру участь у ветеранських та виставкових матчах, отримуючи від цього задоволення. У суботу гратиму у матчі ветеранів “Карпат” проти наших військових. Взагалі у мене є чим зайнятися. Думаю найближчим часом вибратися на схід, а також завітати до мого улюбленого Харкова», – додав легендарний наставник.

Зазначимо, Маркевич свого часу вже подавав у відставку, але її не прийняв президент клубу Володимир Матківський. Вирішальними факторами, які повпливали на відхід Маркевича, за словами Ігоря Бурбаса, стала незадовільна комплектація основної команди та призначення нового тренерського штабу на чолі з Владиславом Лупашком для команди U-19.

Нагадаємо, Мирон Маркевич чотири рази очолював ФК «Карпати» – з 1992-го по 1995-й, з 1996-го по 1998-й, з 2001-го по 2002-й та з червня 2023 по липень 2024-го. Здобував з львівською командою бронзу чемпіонату України (сезон 1997/98) і двічі виходи з командою у фінал Кубка країни (1992/93, 1998/99). 73-річний фахівець зумів вивести оновлені ФК «Карпати» в УПЛ (у 29 офіційних матчах він здобув 20 перемог, 5 нічиїх і зазнав 4 поразки).

Крім того, Маркевич працював у командах: «Торпедо» (Луцьк), «Поділля» (Хмельницький), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Металург» (Запоріжжя), «Анжі» (Махачкала, Росія), «Металіст» (Харків) та «Дніпро» (Дніпро). Він є рекордсменом української вищої ліги за кількістю ігор у ранзі головного тренера – 408 (з урахуванням сезону 2007/08). Найбільших успіхів досягнув з «Дніпром» та «Металістом»: перший клуб під керівництвом Маркевича став фіналістом Ліги Європи (2015), двічі був бронзовим призером УПЛ (2015, 2016), другий – чвертьфіналістом Ліги Європи (2012), срібним призером УПЛ (2013) та шість разів бронзовим (2007-2012).

Також у 2010 році він був головним тренером національної збірної України. З липня 2016 по серпень 2021 року – голова комітету національних збірних ФФУ/УАФ.