Дитяча хірургиня Галина Курило з поським колегою Пшемиславом Косінським

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі українські і польські спеціалісти спільно провели складну внутрішньоутробну операцію (фетальна хірургія) пацієнтці на 16 тижні вагітності, під час якої відкорегували патологію плода. Операція пройшла успішно.

Жінка перебуває на обліку в Перинатальному центрі. Під час УЗД у її малюка виявили ваду сечовидільної системи, яка загрожувала життю дитини. Зберегти вагітність можна було лише в один спосіб – прооперувати дитину в утробі матері, повідомили у Центрі.

Операцію провели дитяча хірургиня Центру Галина Курило спільно з польським колегою, професором з Клінічного центру Варшавського медичного університету Пшемиславом Косінським. Лік ішов на години, навколоплідних вод майже не залишилося. Під чітким ультразвуковим контролем вони успішно провели внутрішньоутробне стентування. Це дозволило усунути критичну загрозу для життя плода та відновити умови для його стабільного розвитку.

Вагітна продовжує перебувати під спостереженням мультидисциплінарної команди до пологів. Попереду — народження й подальше лікування вродженої вади.

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