Одна з ракет пролетіла небезпечно близько до гелікоптера

Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в напрямку данського військового гелікоптера у міжнародних водах поблизу Гедсера. Одна з них пролетіла небезпечно близько до повітряного судна. Про це йдеться у заяві данських Збройних сил, яка була опублікована пізно ввечері у понеділок, 14 вересня.

Йдеться про вертоліт Fennec Військово-повітряних сил Данії, який виконував планове завдання з фотографування російського фрегата. За даними данського оборонного відомства, екіпаж російського корабля випустив у напрямку гелікоптера дві сигнальні ракети.

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Після інциденту Данія викликала російського посла. Міністр оборони Йєппе Бруус назвав подію серйозною та зазначив, що країна вперше зіткнулася з подібною ситуацією.

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«Це інцидент, до якого Данія ставиться дуже серйозно. Ми вперше стикаємося з подібним інцидентом, і це свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику. Саме тому ми викликаємо російського посла на бесіду», – заявив він.

Водночас військовий аналітик Центру військових досліджень Копенгагенського університету Кеннет Оленшлегер Буль зазначив, що формально подію не можна вважати нападом у розумінні міжнародного права, оскільки зброю проти гелікоптера не застосовували. Він назвав дії російського корабля недружнім кроком, який, імовірно, мав змусити датський гелікоптер залишити район. За словами експерта, обидва об’єкти – і корабель, і вертоліт – мали право перебувати в міжнародних водах.

Аналітик також наголосив, що данські військові раніше неодноразово фотографували російські кораблі без подібних інцидентів. Тому нинішню ситуацію він розцінює як ознаку ескалації.

Нагадаємо, 3 вересня Данська служба безпеки та розвідки заявила про викриття російських планів щодо диверсій на оборонних підприємствах країни. За даними контррозвідки, Москва прагнула зупинити окремі поставки оборонної продукції з Данії до України. Крім того, серед цілей можливих диверсій називали залякування данської влади та суспільства, щоб змусити країну скоротити військову підтримку України й відмовитися від розширення власного оборонного виробництва.