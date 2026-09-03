Данська служба безпеки та розвідки попередила про можливість диверсій на оборонних обʼєктах

Спецслужби Данії викрили плани Росії провести диверсії на оборонних підприємствах на території країни. Про це повідомив у четвер, 3 вересня, керівник контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки (PET) Еміль Грешольм, передає Berlingske.

За словами Грешольма, Росія поставила мету зупинити конкретні оборонні постачання з Данії до України. Серед інших цілей диверсії – залякування країни, щоб та скоротила підтримку Сил оборони та не розширювала власне оборонне виробництво.

«Вибір цілей та підготовка настільки специфічні, що ми вважаємо за необхідне публічно заявити, що це загроза, до якої слід ставитися серйозно», – заявив посадовець.

Еміль Грешольм повідомив, що серед імовірних диверсій росіян – підпали на обʼєктах оборонної промисловості. Він закликав компанії посилити заходи безпеки.

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«Це спрямовано проти українських виробників оборонної продукції в Данії. Але ми бачимо, що росіяни загалом зацікавлені в оборонній промисловості Данії», – наголосив він.

За його словами, Росія намагається вербувати данців для своїх планів. У деяких випадках завербовані навіть не підозрюють, що працюють на Москву.

«Це може включати фотографування або фільмування компаній чи об’єктів, які потім можна буде використовувати для планів саботажу», – пояснив Грешольм.

У звіті данської спецслужби йдеться, що загроза російських диверсій продовжуватиме зростати як за масштабами, так і за складністю.

Нагадаємо, у 2025 році у Данії відкрили виробництва українських оборонних компаній. Угода з Україною дозволяє експортувати українські технології та облаштовувати виробництво оборонних товарів на території Данії. Зазначимо, що Данія стала першою у світі країною, до якої Україна експортуватиме власні технології.