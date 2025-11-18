Церкву на честь митрополита Андрея і священномученика Климентія Шептицьких у Прилбичах почали будувати у 1997 році

У понеділок, 17 листопада, у селі Прилбичі Новояворівської громади на Львівщині стався конфлікт за приміщення храму між парафіянами УГКЦ та прихильниками лефевристського руху, очолюваного відлученим від УГКЦ священником Василем Ковпаком.

Ще з початку 2000-х років у новозбудованому храмі на честь митрополита Андрея і священномученика Климентія Шептицьких в селі Прилбичі проводили богослужіння дві церковні громади – парафія УГКЦ, яку очолює священик Андрій Стадницький, та послідовники відлученого від УГКЦ священника Василя Ковпака під керівництвом місцевого отця Богдана Радюка, який теж відлучений від церкви. Останні не зареєстровані юридично.

17 листопада між парафіянами обох церковних громад сталася словесна перепалка через те, що було обмежено доступ до службового приміщення храму прихильникам Василя Ковпака. На місце події викликали поліцію.

Про конфлікт повідомив львівський священник Юстин Бойко, який оприлюдниві відео з місця події: «Сьогодні тітушки іменем Василя Ковпака захопили храм УГКЦ у родинному селі митрополита Андрея у Прилбичах».

Керівник релігійної громади УГКЦ у селі Прилбичі Андрій Стадницький розповів ZAXID.NET, що конфлікт давній та тягнеться ще з 2007 року, коли, з його слів, парафіяни УГКЦ повернули право звершувати богослужіння в храмі, який був захоплений прихильниками Василя Ковпака.

«Вони захопили храм у 2007 році, тоді ж УГКЦ змогла туди зайти, щоби молитися. Усі ці роки не було письмового розпорядження про почергове служіння. Це була усна домовленість. Ніяких офіційних повноважень, щоб ми могли надавати сектантам право молитися, не було», – каже отець Андрій Стадницький.

Він розповів, що юридично церква належить УГКЦ, тому було повернуто законне право користування усіма приміщеннями храмового комплексу та встановлено охоронну сигналізацію.

«На жаль, вони вчора в черговий раз увірвалися, збили замки в допоміжному приміщенні і ввірвалися до храму. Відбувся злом з проникненням. Спрацювала сигналізація, приїжджала слідчо-оперативна група», – розповів о. Андрій Стадницький.

На думку священника, діяльність «ковпаківців» є деструктивною та «сектантською».

«Так само як триває боротьба з агентами в московському патріархаті, то це така ж ситуація – агентура працювала на розкол УГКЦ на початку 90-х років. Це рішення (про обмеження доступу до церковних приміщень – Ред.) вже давно визріває, просто приходить момент, коли треба боротися з руйнівними членами в суспільстві, які розколюють його», – вважає о. Андрій Стадницький.

Водночас священник запевняє, що жодних обмежень щодо користування храмом для звершення молитви не було: «Ми нікому не забороняємо прийти до храму молитися, відкриваємо двері для всіх паломників, але всіма приміщеннями храму не може володіти хтось сторонній. Тому ключі до храму чи до інших приміщень мають бути в руках одної особи, яка є юридично відповідальна за цілісність усього».

Депутат Новояворівської міськради від партії «Голос», мешканець Прилбич Роман Дида каже, що отець Андрій Стадницький вже не раз намагався «вигнати ковпаківців з церкви», викидав їхні церковні речі зі службового приміщення.

«Вчора він відкрив ту комірку, повиносив церковний одяг на церкву. Це випадково побачила жінка, яка йшла попри церкву. Вона почала бити на сполох, викликали поліцію», – розповів Роман Дида ZAXID.NET.

Зі слів депутата, захоплення церкви не було, оскільки дві церковні громади багато років там проводять служби почергово.

«Отець Андрій має конфлікт з іншою церковною громадою. Вимикає їм світло, газ, коли вони приходять здійснювати богослужіння. Він не дає навіть священникам, де перевдягнутися», – додав Роман Дида.

За його словами, церкву будувала громада Прилбич, яка згодом розділилася – приблизно третина підтримує отця Андрія, а дві третини – отця Богдана Радюка (послідовника Василя Ковпака). Сам депутат каже, що через згадані конфлікти перестав ходити до церкви.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що поліцейські охороняли громадський порядок під час конфлікту між прихожанами, грубих порушень не відбулося.

«За цим фактом відомості внесені до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про правопорушення та інші події», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, 58-річний Василь Ковпак є представником лефевристського руху, засновником і керівником Священичого братства святого священомученика Йосафата.

У 2004 році кардинал Любомир Гузар оголосив отця Василя Ковпака таким що «з власної волі перестав належати до УГКЦ», його було відлучено від церкви через непослух та заборонено священнодіяння. У 2007 році трибунал Конгрегації доктрини віри у Ватикані підтвердив кару екскомуніки, яка була накладена на Василя Ковпака. Йшлося про те, що Василь Ковпак без благословіння церкви створив семінарію, а згодом наполягав, що служіння необхідно проводити тільки за старим обрядом.

У зв’язку з карою екскомуніки йому заборонено приймати та уділяти святі тайни, здійснювати священослужіння та користуватися привілеями церкви, він позбавлений права голосу у церковних структурах тощо.

Водночас сам 58-річний Василь Ковпак не визнає відлучення від церкви та продовжує священослужіння у церкві на Рясному.