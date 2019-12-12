У Львові відлучений від церкви священик посвятив у монахині дівчину у весільній сукні

Попри відлучення у 2007 році Василь Ковпак продовжує проводити богослужіння у Рясному

Відлучений від церкви священик Василь Ковпак постриг у монахині молоду дівчину з Рясного. Обряд провели у церкві святих апостолів Петра і Павла по вул. Лукасевича на околиці Львова. Про церемонію стало відомо після того, як запрошений на подію весільний фотограф опублікував свій репортаж з Рясного. Судячи з його фотографій, церемонія багато в чому нагадувала звичайне весілля.

Репортаж із постриження монахині фотограф Михайло Балушка опублікував ще 8 грудня. За кілька днів ці фотографії стали вірусними у Facebook, станом на 12 грудня дописом про монахиню поділилися понад 2,3 тис. осіб.

Фоторепортаж з постриження у монахині відрізнявся від весільного лише тим, що на фотографіях немає нареченого. Все інше практично повністю повторює типову церемонію весілля – дівчина у весільній сукні готується до обряду, просить благословення у батьків і приймає присягу в церкві. До вівтаря дівчину проводять дві монахині. Загалом свідками церемонії стали понад сто осіб, більшість з яких також є монахинями.

Сам фотограф у коментарі виданню Bird in flight розповів, що є прихожанином цієї ж церкви і, дізнавшись, що дівчина хоче піти в монахині, вирішив зафіксувати цей обряд. «Я хотів зняти цю подію, щоб люди дізналися, що є й інше життя. Це нормальні речі, обряд є обряд», – пояснив Михайло Балушка.

Процес постриження провів священик Василь Ковпак, який навіть після відлучення від церкви у 2007 році, продовжує здійснювати богослужіння на Рясному. Через скарги парафіян та священиків на діяльність Ковпака у 2017 році Львівська єпархія УГКЦ додатково наголосила на тому, що його відлучення від УГКЦ залишається в силі.

фотографії Михайла Балушки

Нагадаємо, Василь Ковпак є представником лефевристського руху. Як пояснював у 2007 році тодішній прес-секретар УГКЦ Ігор Яців, Василь Ковпак без благословіння церкви створив семінарію, а згодом наполягав, що служіння необхідно проводити тільки за старим обрядом. Через те, що священик не реагував на зауваження керівництва УГКЦ, його відлучили від церкви.

Василю Ковпаку заборонили приймати святі тайни і виконувати будь-які служіння, його не можна допускати до участі у божественній літургії чи будь-яких інших прилюдних богопочитаннях. Будь-які його дії у період відлучення вважатимуться недійсними.