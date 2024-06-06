У юридичній компанії «Міллер» заявили, що розривають будь-які стосунки з їхнім співробітником

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції 200 тис. доларів хабаря прокурорам САП та детективам НАБУ за сприяння у справі його підзахисної. Щоб вийти зі СІЗО, Носов має внести заставу у 12 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції у четвер, 6 червня.

«Слідча суддя ВАКС Леся Федорак застосувала до підозрюваного Олексія Носова заставу у 12 млн грн. Прокурор при цьому просив про заставу у 15 млн грн, а сам підозрюваний говорив про те, що може внести лише 200 тисяч грн, позаяк всі його заощадження і майно арештовані», – зазначили у ЦПК.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. На Носова також поклали певні процесуальні обов'язки, зокрема він повинен здати закордонні паспорти, перебувати у Києві та носити електронний браслет.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу, зазначили у пресслужбі НАБУ і САП.

У чому підозрюють адвоката Олексія Носова

Нагадаємо, Олексія Носова, адвоката юридичної компанії «Міллер», викрили на спробі дати хабар у 200 тис. доларів прокурорам САП та детективам НАБУ. Правозахисник хотів, аби справу його підзахисної перевели в інший орган досудового розслідування.

Йдеться про справу щодо заволодіння електроенергією «Укренерго» зі збитками у 716 млн грн. Носов у цій справі представляє інтереси голови правління банку «Альянс» Юлії Фролової. За версією слідства, на одній із зустрічей Носов передав заявнику список з п’яти пунктів, за виконання яких і пропонувався хабар. Гроші нібито пропонували передавати у два етапи по 100 тисяч доларів, а кінцевою метою була передача справи щодо Фролової із НАБУ до Нацполіції.

Після публікації новини про викриття Носова на передачі хабаря у компанії «Міллер» заявили, що розривають будь-які стосунки з Носовим та сприятимуть розслідуванню.