Мігрень дошкуляє не лише дорослим, а й дітям різного віку

Старшокласники не раз повертаються зі школи додому з головним болем. Батьки списують це на перевтому і сподіваються, що син чи донька відпочинуть, добре виспляться і все минеться. Інколи це допомагає, але не всім. Голова болить і у дітей молодших класів, але вони не завжди можуть про це сказати, натомість стають дратівливими, млявими, плаксивими, відмовляються від ігор, їжі або занять. Головний біль часто супроводжується нудотою, блюванням, болем у животі, підвищеною чутливістю до світла чи звуків.

Що провокує головний біль у дітей? Як цього не допустити? Як зрозуміти, у дитини просто болить голова чи це напад мігрені? І, головне, як в такій ситуації допомогти синові чи доньці? Нині педіатриня, доцентка кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Андріана Мальська ділиться порадами з цього приводу.

«Головний біль у дітей є однією з найчастіших причин звернення до педіатра або дитячого невролога. Він може виникати в будь-якому віці – від дошкільного до підліткового – і мати різну інтенсивність та тривалість. У більшості випадків він не пов’язаний із серйозною патологією, проте потребує уважного ставлення, особливо якщо він повторюється або впливає на повсякденне життя дитини», – каже Андріана Мальська.

Який головний біль виникає у дітей і що його провокує?

За словами педіатрині, найчастіше у дітей трапляються первинні головні болі, тобто такі, які не є наслідком іншого захворювання. До них належать:

головний біль напруження;

мігрень.

«Головний біль напруження зазвичай проявляється як тупий, стискаючий біль по обидва боки голови, є відчуття “обруча” або тиску. Такий біль зазвичай не посилюється при фізичній активності та не супроводжується вираженою нудотою або блюванням», – каже педіатриня.

Утім, у деяких дітей головний біль може виникати часто, багато разів на місяць впродовж тривалого часу. У таких випадках лікар повинен оцінити можливі тригери, спосіб життя дитини та необхідність додаткового спостереження.

Серед найпоширеніших причин головного болю в дитячому віці є:

перевтома та недостатній сон;

порушення режиму дня;

пропуски прийомів їжі або зневоднення;

емоційний і шкільний стрес;

інфекційні захворювання (наприклад, застуда або синусит);

спадкова схильність до первинних головних болів.

«У рідкісних випадках головний біль може бути симптомом серйознішого стану, особливо якщо він супроводжується неврологічними симптомами, різкою зміною поведінки або прогресує з часом. Саме тому повторювані або нетипові головні болі потребують оцінки лікаря», – наголошує Андріана Мальська.

Мігрень у дітей

Ми звикли, що мігрень часто дошкуляє дорослим, але вона нерідко виникає і у дітей.

«Мігрень – це неврологічне захворювання, а не просто сильний головний біль. Вона може виникати вже в дитячому віці та є однією з найчастіших причин повторюваного інтенсивного головного болю у дітей і підлітків. За даними експертних організацій, приблизно у 10% дітей виникає мігрень, але цей стан часто залишається недіагностованим», – каже Андріана Мальська.

Мігрень у дітей, каже лікарка, має певні особливості. Напади зазвичай коротші, ніж у дорослих, і можуть тривати від кількох годин до одного-двох днів. Біль може бути як однобічним, так і двобічним, особливо у молодших дітей.

Як зрозуміти, що у дитини мігрень? Педіатриня радить батькам звернути увагу на такі симптоми:

головний біль середньої або високої інтенсивності, часто пульсуючого характеру;

посилення болю при фізичній активності;

нудота та/або блювання;

підвищена чутливість до світла і звуків;

потреба у спокої, тиші та затемненому приміщенні.

Під час нападу дитина часто виглядає дуже втомленою, відмовляється від занять, ігор та спілкування. У частини дітей мігрень може супроводжуватися аурою – тимчасовими неврологічними симптомами, які з’являються перед або разом із головним болем. Це можуть бути зорові порушення (мерехтіння, спалахи світла), поколювання чи оніміння в кінцівках, труднощі з мовленням. Такі симптоми зазвичай повністю зникають і не залишають наслідків.

Мігрень у дітей, каже лікарка, має спадкову складову. У більшості дітей є близькі родичі, які також страждають від цього захворювання. В основі мігрені лежать складні механізми роботи нервової системи, що призводять до активації больових шляхів у головному мозку. Напади мігрені можуть спровокувати емоційний або шкільний стрес, порушення режиму сну, пропуски прийомів їжі, зневоднення, яскраве світло, шум, надмірне використання екранів, індивідуальні тригери, характерні саме для конкретної дитини.

Спеціального аналізу або обстеження, яке підтверджує мігрень чи інший первинний головний біль, не існує, каже педіатриня. Діагноз встановлюється на основі детального опитування батьків і дитини, оцінки симптомів, частоти та тривалості нападів, а також їх впливу на повсякденне життя.

Як лікувати мігрень і головний біль у дітей?

«Основу лікування головного болю та мігрені у дітей становлять немедикаментозні методи: регулярний режим сну, повноцінне і регулярне харчування, достатнє споживання рідини, зменшення стресу, виявлення та уникнення індивідуальних тригерів», – каже Андріана Мальська.

За потреби лікар може рекомендувати симптоматичне лікування, зокрема знеболювальні препарати з урахуванням віку та маси тіла дитини. Лікарка радить батькам уникати частого самостійного застосування ліків, бо можна спровокувати медикаментозно-індукований головний біль. Якщо напади виникають часто або є важкими, можливе спеціалізоване лікування, яке проводять під контролем лікаря.