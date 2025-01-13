Поєднання у раціоні грейпфрута і граната - смачно і корисно

У холодну пору року дуже важливо поповнювати організм вітамінами і включати у раціон побільше овочів і фруктів. Нині розповімо про користь грейпфрута і граната. Дієтолог Андрій Маковецький розкаже, чому варто об’єднати споживання цих фруктів і поділиться рецептами смачних і корисних страв з ними.

За словами дієтолога, ці фрукти не лише багаті вітамінами, вони місять багато інших корисних речовин і доповнюють один одного: грейпфрут додає свіжості та енергії, а гранат дарує силу й захист.

Яку користь несе організму грейпфрут?

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Грейпфрут із злегка кислувато-гірким смаком, каже Андрій Маковецький, є справжнім скарбом для нашого здоров’я. Його можна їсти окремо, додавати у фруктові салати або вживати у вигляді соку. Ті, хто не дуже любить його через невелику гіркоту, можуть споживати його з невеликою кількістю меду.

1. Вітамінний заряд. Грейпфрут – чемпіон серед цитрусових за вмістом вітаміну C. Одна половинка плоду забезпечує до 70% добової норми цього вітаміну. Відомо, що вітамін C зміцнює імунітет, допомагає організму боротися зі стресом і сприяє швидшому одужанню під час застуди.

2. Підтримує серце. Цей фрукт містить антиоксиданти, які знижують рівень «поганого» холестерину, очищують судини та допомагають нормалізувати тиск.

3. Контролює вагу. Грейпфрут – хороший помічник для тих, хто прагне схуднути. Його низька калорійність і здатність стимулювати обмін речовин роблять його ідеальним для легких перекусів.

4. Захищає від хвороб. Грейпфрут багатий на флавоноїди – природні речовини, які захищають організм від розвитку ракових клітин і зменшують запальні процеси.

Чим збагатить організм «король фруктів»?

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Гранат часто називають «королем фруктів», він приємний на смак, але його користь виходить далеко за межі приємного задоволення. Гранат можна їсти свіжим, додавати до каш або салатів, а також пити свіжовичавлений сік. Головне – споживати його у помірних кількостях, адже сік граната має високу концентрацію.

1. Зміцнює кровоносну систему. Сік граната містить речовини, які стимулюють вироблення гемоглобіну, тому гранат рекомендують при анемії (зниженому рівні заліза в крові). Він також покращує кровообіг і зміцнює стінки судин.

2. Захищає серце. Цей фрукт багатий на калій, який підтримує роботу серця, а антиоксиданти в його складі знижують ризик серцевих захворювань.

3. Природний імуномодулятор. Завдяки високому вмісту вітаміну C і поліфенолів, гранат допомагає організму боротися з інфекціями та підвищує загальний тонус.

4. «Еліксир молодості». Гранат вважають справжнім «еліксиром молодості». Його регулярне вживання поліпшує стан шкіри, надає їй свіжості та еластичності завдяки високому вмісту антиоксидантів.

Чим корисне поєднання двох суперфруктів в одному раціоні?

За словами дієтолога, поєднання грейпфрут і гранат у раціоні забезпечить організм широким спектром корисних речовин. Ці фрукти доповнюють одне одного: грейпфрут додає свіжості та енергії, а гранат дарує силу й захист. Утім, навіть найкорисніші продукти мають споживатися у міру. Одного грейпфрута або половини граната на день достатньо, щоб підтримувати здоров’я на високому рівні.

Рецепти страв із грейпфрутом та гранатом

Страви із цих фруктів виходять не лише смачні, а й корисні. Вони легкі у приготуванні, тож спробуйте приготувати їх на сніданок чи вечерю.

Салат із грейпфрутом, гранатом і авокадо

Цей легкий та освіжаючий салат чудово підійде для сніданку або легкого обіду.

Інгредієнти:

грейпфрут – 1

гранат – 1/2 (зернятка)

авокадо – 1 (дозрілий)

рукола або салатний мікс – пучок

оливкова олія – 1 ст. л.

мед – 1 ч.л

лимонний сік – 1 ч.л

сіль і чорний перець – за смаком

Фото i heart vegetables

Спосіб приготування:

Грейпфрут очистіть від шкірки, зніміть білу плівку і наріжте дольками. З половинки граната вийміть зернятка, а авокадо наріжте тонкими скибочками. Окремо змішайте оливкову олію, мед, лимонний сік, сіль і перець для заправки. Викладіть на тарілку руколу, зверху додайте грейпфрут, авокадо та зернятка граната і полийте заправкою.

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Смузі «Цитрусова свіжість»

Ідеальний напій для початку дня, багатий на вітаміни та антиоксиданти.

Інгредієнти:

грейпфрут – 1

гранат – 1/2 (зернятка або 50 мл соку)

банан – 1

молоко – 200 мл рослинного або звичайного молока

мед (за бажанням) – 1 ч.л

кілька кубиків льоду (опціонально)

Спосіб приготування:

Почистіть грейпфрут і розділіть на дольки. Вийміть зернятка граната або видавіть сік. Покладіть у блендер грейпфрут, банан, гранат, молоко та мед і збийте до однорідності. Додайте лід, якщо хочете більш освіжаючий напій.

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Запечена риба з грейпфрутом і гранатом

Ця страва підходить для легкої вечері, в якій поєднуються кислинка цитруса і солодкість граната.

Інгредієнти:

філе лосося (або іншої риби) – 2

грейпфрут – 1

гранат – 1/2 (зернятка)

оливкова олія – 1 ст. л.

мед – 1 ч.л

соєвий соус – 1 ч.л.

сіль, перець – за смаком

гілочка чебрецю (за бажанням)

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Почищений грейпфрут наріжте дольками, видаліть плівку. Змішайте оливкову олію, мед, соєвий соус, сіль і перець. Рибу покладіть у форму для запікання, змастіть її соусом. Зверху викладіть дольки грейпфрута та посипте зернятками граната. Додайте гілочку чебрецю для аромату. Запікайте 15–20 хвилин, поки риба стане ніжною та соковитою.