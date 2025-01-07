Під час ферментації у сирі утворюються особливі молекули. Їх дія така відчутна, що деякі вчені навіть рекомендують включити сири до дієтичних рекомендацій

Дієтологи не раз повідомляли про користь для здоров’я ферментованих продуктів (квашена капуста, йогурт, кефір, кімчі тощо). Вони позитивно впливають на травлення, зміцнюють імунну систему, поліпшують психічне здоров’я, знижують запалення тощо. Днями відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook поділилася результатами дослідження ще одного ферментованого продукту – сиру камамбер (французького м'якого сиру з білою пліснявою), яке провели японські науковці з Кіото.

«Нове дослідження, як бальзам на душу – про користь камамберу. Виявилося, що під час ферментації утворюються особливі молекули, з підвищеною біологічною активністю, яких немає в натуральних продуктах. Дія цих молекул така відчутна, що деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієтичних рекомендацій», – написала дієтологиня Оксана Скиталінська.

І це не дивно, якщо врахувати, з якою швидкістю зростає кількість людей з деменціями та втратою когнітивних функцій. Крім того, діабет 2 типу (той, який наїдається ложкою і малорухливим способом життя) є одним із чинників ризику хвороби Альцгеймера, дегенерації мозку.

Споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера. Одна з таких молекул – міристамід:

покращує роботу мозку;

підтримує ріст нових нейронів;

сприяє виробництву молекули, яка називається нейротрофічний фактор росту (скорочено BDNF);

покращує памʼять;

зменшує негативний вплив на мозок їжі, в якій багато жирів;

зменшує нейрозапалення.

Сир камамбер виробляється з непастеризованого коров’ячого молока, яке ферментується білою пліснявою (Penicillium camembert). Сир має легкий горіховий присмак, є доволі м'яким та більш жирним, ніж брі.