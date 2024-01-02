Насуння конжуту варто якомога частіше включати у раціон, особливо взимку

Насіння кунжуту є прекрасним джерелом поживних речовин, які дуже потрібні організму у холодну пору року, бо допомагає зміцнити імунітет, забезпечує тепло і заряд енергії тощо. Насіння конжуту варто додавати до салатів, випічки, йогуртів, сиру, десертів тощо.

Про п’ять корисних властивостей цього насіння дієтолог Авні Каул розповіла виданню HealthShots.

П‘ять переваг вживання насіння кунжуту взимку

1. Зміцнює імунітет. «Насичене такими основними поживними речовинами, як цинк, залізо та вітамін Е, насіння допомагає зміцнити імунну систему, захищаючи від зимових недуг», – каже Каул.

2. Забезпечує тепло і заряд енергії. Насіння кунжуту, багате здоровими жирами, є джерелом інгредієнтів, які забезпечують необхідне нам тепло. Крім того, споживання жмені цього насіння забезпечить негайний заряд енергії.

3. Містить кальцій, магній і залізо. Насіння кунжуту містить високий вміст кальцію, який підтримує здоров'я кісток, що важливо, коли вплив сонячного світла обмежений. Крім того, воно містять магній і залізо, які також дуже необхідні для підтримки здоров’я.

4. Поліпшує здоров'я шкіри. Антиоксиданти і омега-6 жирні кислоти, що містяться у насінні, підтримують шкіру у хорошому стані, борються із сухістю, яка часто загострюється взимку.

5. Допомагає тримати вагу в нормі. Споживання навіть жмені насіння кунжуту залишає надовго відчуття ситості . Крім того, насіння кунжуту покращує травлення, що особливо важливо взимку, коли наш організм працює повільно.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.