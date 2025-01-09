15-20 штук цих горіхів і користь організму принесе, і фігурі не зашкодить

Мигдаль часто називають «королем горіхів». Він славиться багатством поживних речовин, які зміцнюють здоров’я мозку, серця, кісток, позитивно впливають на здоров’я шкіри, волосся тощо. Дієтологи радять обов’язково включити мигдаль до зимового раціону ще й тому, що він має здатність живити і зігрівати тіло. Дієтологиня Варша Горі назвала Health Shots 11 найбільших переваг мигдалю, які отримує організм від його споживання взимку.

Харчова цінність мигдалю

Переваги вживання мигдалю взимку пов’язані з його харчовою цінністю. За даними Міністерства сільського господарства США, 100 г мигдалю містить такі поживні речовини :

білки: 21,4 г

клітковина: 10,8 г

кальцій: 254 мг

магній: 258 мг

фосфор: 503 мг

калій: 733 мг

цинк: 2,86 мг

марганець: 2,15 мг

вітамін B3: 3,77 мг

11 найбільших переваг від споживання мигдалю взимку

1. Підвищує імунітет. Взимку ми часто хворіємо на застуду, грип, ГРВІ. «Мигдаль багатий вітаміном Е, потужним антиоксидантом, який зміцнює імунну систему. Це робиться шляхом нейтралізації вільних радикалів, які е можуть послабити імунітет», – каже дієтологиня Варша Горі. Крім того, цинк і магній в мигдалі додатково зміцнюють захисні сили організму, забезпечуючи захист від сезонних захворювань.

2. Забезпечує тілу тепло. Однією з головних переваг вживання мигдалю взимку є те, що він забезпечує тепло. «Ці горіхи є термогенними, тобто виділяють тепло в організмі під час перетравлювання», – твердить експертка. Ця властивість робить їх одним із основних продуктів в холодні місяці, допомагаючи почуватися затишно та підтримувати оптимальний рівень енергії навіть у сувору погоду.

3. Поліпшує здоров'я серця. Підтримка здоров’я серця взимку є дуже важливою, бо низькі температури можуть звужувати кровоносні судини та підвищувати артеріальний тиск. «Вміст магнію в ньому додатково регулює артеріальний тиск, забезпечуючи здоров’я серця», – каже Горі.

4. Покращує здоров'я шкіри. Сухе холодне зимове повітря часто робить шкіру сухою та тьмяною. Вітамін Е, якого багато у мигдалі, живить і зволожує шкіру зсередини, зменшуючи сухість і лущення. «Регулярне вживання мигдалю приносить користь шкірі, сприяє молодості, незважаючи на суворі погодні умови», –твердить експерт.

5. Підтримує здоров'я травлення. Взимку ми часто споживаємо важку, калорійну їжу, яка може навантажувати травну систему. Дієтичні волокна в мигдалі забезпечують більш гладке травлення, допомагають регулярній дефекації та запобігають запорам, поліпшують здоров’я кишківника.

6. Допомагають контролювати вагу. Незважаючи на калорійність, мигдаль може допомогти в контролі ваги. Високий вміст білка, корисних жирів і клітковини, що міститься в горіхах, забезпечують ситість, стримують тягу до їжі і запобігають переїданню. Жменька мигдалю може вгамувати напади голоду, дозволяючи насолоджуватися сезоном без почуття провини.

7. Сприяє міцності кісток. Взимку зменшується фізична активність на свіжому повітрі та вплив сонячного світла, що впливає на здоров’я кісток. Мигдаль, багатий кальцієм, магнієм і фосфором, забезпечує життєво важливі поживні речовини для щільності та міцності кісток.

8. Регулює рівень цукру в крові. «Мигдаль має низький глікемічний індекс, що робить його чудовим вибором для стабілізації рівня цукру в крові», – каже Горі. Поєднання білка, клітковини та здорових жирів уповільнює вивільнення цукру в кров.

9.Зменшує запалення. Мигдаль має позитивний вплив на запалення. Це може бути пов’язано з високим вмістом магнію в цих горіхах. «Вони можуть боротися із запаленням, що особливо корисно для людей, які страждають від артриту або болю в суглобах, станів, які часто погіршуються у холоду погоду», – каже експертка.

10. Покращує роботу мозку. «Мигдаль містить рибофлавін (вітамін B2) і L-карнітин, які покращують когнітивні функції», – каже дієтологиня. Регулярне споживання мигдалю може покращити пам’ять, концентрацію уваги.

11. Підтримує здоров'я волосся. Холодне повітря позбавляє волосся вологи, робить його ламким. Мигдаль, багатий біотином і вітаміном Е, живить волосяні фолікули, сприяючи росту волосся і запобігаючи сухості.

Чому мигдаль перед споживанням варто замочити?

Замочування мигдалю на ніч, каже експерт, підвищує його харчову цінність і полегшує перетравлювання. «Цей процес пом’якшує зовнішню шкіру мигдалю та зменшує кількість фітинової кислоти, сполуки, яка може блокувати засвоєння необхідних мінералів, таких як цинк і залізо», – каже Горі. Взимку, коли травлення сповільнюється, замочений мигдаль забезпечує м’яке та ефективне засвоєння життєво важливих поживних речовин.

Утім, включаючи мигдаль у зимовий раціон, експертка радить знати міру, бо переїдання може призвести до збільшення ваги, проблем з травленням (здуття або запор), забагато вітаміну Е може викликати головний біль або втому.