Чай п'ють майже всі, але інколи навіть дорогий чай може бути неякісним. Тому важливо не лише орієнтуватися на ціну, а й звертати увагу на якість чаю за певними критеріями. УНІАН розповідає, як вибрати хороший чорний чай і на що звертати увагу, якщо п'єте зелений.

Чи може чай бути підробкою

Перше, що необхідно розуміти – ніяких підробок у чаю бути не може. Чай – це рослина Camellia Sinensis, і іншого способу отримати такий продукт немає. Але якість чаю може бути різною. Недобросовісні виробники, стверджуючи, що пропонують покупцеві хороший чорний чай, можуть реалізовувати:

Бюджетний чай під виглядом дорогого. Продукт із додаванням чайної крихти, гілочок та інших компонентів, яких там бути не повинно. Спитий чай – той, який уже був заварений і потім знову висушений. Спитий чай з ароматизаторами та барвниками.

Два останні варіанти в наш час можуть зустрічатися тільки в пакетованих чаях або розсипних з ароматизаторами. Попри те, що якість чаю в Україні не найнижча, будь-який продукт із сильним запахом і смаком уже не можна назвати натуральним.

Як перевірити якість чаю

Щоб зрозуміти, чи справді чай хорошого якості, орієнтуйтесь на три основні критерії: колір, смак і аромат.

Оцініть чайний лист

За чайним листом можна дуже багато дізнатися про продукт, який вам пропонують. Він має бути:

Цілісним і акуратним, навіть якщо скручений – все одно не розламаний. Однорідного кольору відповідно до сорту чаю. Без будь-яких гілочок, зламаного листя. Приємного м'якого аромату без різких запахів, тим паче без цвілі, гару, пилу або заліза.

Також запам'ятайте, що хороший чай у жодному разі не повинен зберігатися за високої вологості, інакше на ньому почне поширюватися грибок. Недобросовісні виробники такий чай сушать знову, але ви можете перевірити самі, що робили з продуктом. Якщо розтерти в руках лист, а він почне ламатися і кришитися – напій із цього чайного листа пити не можна.

Заварка чаю

Другий етап, як перевірити якість чорного чаю – це заварка. Настій також багато розповість про те, що ви купили:

Якісний чорний чай дає багато пінки, тільки якщо він не великолистовий – такого ефекту немає навіть у найкращих сортів. Настій повинен бути прозорим і відповідати своєму сорту за відтінком. Смак якісного чаю має бути м'яким і багатогранним, без гіркоти, а аромат – легким, але тривалим.

Чайні майстри кажуть, що за заваркою можна краще зрозуміти, який продукт перед вами, ніж за сухим листом. Коли ви заварюєте чай, відразу побачите, в якому стані листя, чи є сторонні добавки.

Перевірка упаковки

Купуючи в магазині пачку чаю, ви можете орієнтуватися тільки на інформацію, зазначену на пакуванні, але зате зможете в майбутньому не повторити помилку, якщо купили не дуже хороший чай.

У світі є три країни, які вважаються гігантами чайної індустрії – Китай, Індія і Шрі-Ланка.

Також на упаковках з індійськими чаями можна виявити маркування конкретного регіону. В Україні найбільш поширеними вважаються чаї з регіонів Дарджилінг, Ассам і Нілгірі.

Як визначити якість чаю в пакетиках

Чай у пакетиках часто містить чайний пил і зламані аркуші, тому це не найкращий вибір, якщо ви шукаєте якісний продукт.

Саме пакетований чай найчастіше стає хорошим способом реалізувати низькоякісну сировину, здебільшого тому, що покупець не зможе побачити вміст пакета. Залишається його тільки розрізати вдома, і якщо ви побачили зламаний чайний лист – проблема не така вже й велика, але наявність одного лише чайного пилу точно вкаже на неякісний продукт.

Також ви можете спробувати залити такий чай холодною водою. Якщо вона одразу ж змінить забарвлення, значить, у продукт було додано барвники. До речі, цей же трюк можна провернути й з розсипним чаєм.