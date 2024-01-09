Чаї містять речовини, які добре впливають на серце і знижують тиск им засобом контролю кров’яного тиску

Знизити артеріальний тиск можна не лише за допомогою відповідних медпрепаратів, а й природних засобів, зокрема, чаїв. Експерти у галузі охорони здоров’я назвали п’ять найкращих сортів чаю, які допоможуть контролювати тиск. Утім, лікарі відразу застерігають: чаї можуть бути лише додатковим засобом для контролю кров’яного тиску, тож у жодному разі не можна відмовлятися від ліків, які призначив лікар. І якщо ви вирішили включити якийсь із чаїв у свій раціон, скажіть про це своєму лікарю, аби переконатися, що це не заважатиме призначеному лікуванню, пише Study finds.

Зелений чай. Список найефективніших чаїв для зниження тиску очолює зелений чай. Він містить флавоноїди, які допомагають підтримувати здоров’я серця. Для зниження артеріального тиску дієтологиня із Нью-Джерсі Емі Горін рекомендує споживати щодня 400 мл, тобто, кілька великих горняток. Дослідження 2023 року, в якому взяли участь понад 76 000 учасників у південно-західному Китаї, свідчить: незалежно від того, скільки зеленого чаю споживають і як довго, він знижує артеріальний тиск.

Чай з гібіскусу. Терапевт із Нью-Йорка доктор Френк Контасеса каже: деякі дослідження показали, що чай з гібіскусу є досить ефективним у зниженні артеріального тиску. Антоціани та інші антиоксиданти в гібіскусі чудово впливають на серце і можуть знизити артеріальний тиск. Але вживати цей чай можна тільки після консультації з лікарем.

Чай з ромашки. Він допомагає розслабитися і знизити рівень поганого холестерину і тригліцеридів у крові, зменшуючи ризик розвитку звужених артерій, що може призвести до високого кров’яного тиску. Крім того, заспокійливий ефект ромашки допоможе добре виспатися, а це ще один спосіб знизити ризик розвитку високого кров’яного тиску.

Чорний чай. Як і зелений чай, чорний чай може допомогти знизити артеріальний тиск і захистити серце. Згідно з дослідженнями, люди, які випивали три чашки чорного чаю на день, знижували рівень кров’яного тиску в середньому на 2-3 пункти. Регулярне вживання чорного чаю навіть знижує ризик інсульту.

Чай улун. Він поєднує в собі властивості чорного та зеленого чаїв, що надає йому низку переваг для здоров’я. Антиоксиданти в чаї улун такі ж, як і в зеленому та чорному чаї, які роблять його корисним для здоров’я серця.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.