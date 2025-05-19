Розбавляти чай холодною водою можна – але тільки якщо ви впевнені в її якості

Розбавляти гарячий чай холодною водою – поширена звичка, особливо коли напій занадто гарячий. Але навколо неї виникло чимало міфів. Ukr.Media розповідає, чи можна розбавляти чай некип’яченою водою.

Чи можна розбавляти чай некип’яченою водою?

Розбавляючи чай холодною некип’яченою водою, ми наражаємо себе на ту ж небезпеку, що і при звичайному вживанні некип’яченої води, хоча й ризик підхопити зараження трохи знижується.

Варто завжди орієнтуватись на якість води. Наприклад, бутельована або джерельна вода безпечніша ніж вода з крана, але може зіпсувати смак чаю. Також ви можете додавати в чай охолоджену кип’ячену воду, що теж буде безпечніше, ніж некип’ячена вода.

Отже, розбавляти чай холодною водою можна – але тільки якщо ви впевнені в її якості.