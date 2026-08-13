Не варто переживати, що молоко зіпсоване

Іноді під час приготування кави, молоко всередині може просто згорнутися та зіпсувати увесь напій. Багатьох може здивувати така ситуація, але насправді все доволі просто пояснюється і не варто переживати, що молоко зіпсоване. Complete Home Barista розповідає, чому молоко згортається в каві.

Чому молоко згортається в каві?

У молоці містяться білки, зокрема казеїни. У звичайному стані вони залишаються рівномірно розподіленими в рідині, створюючи особливу спіральну структуру. А кава містить натуральні кислоти, зокрема хінову, лимонну та яблучну. Ці кислоти з кави змінюють цю структуру, через що білки з молока починають об’єднуватися у видимі грудочки.

Цей процес також прискорюється при вищих температурах, оскільки тепло збільшує рух молекул і швидкість реакцій. Під дією тепла білки молока розгортаються зі своїх звичайних спіральних структур – цей процес називається денатурацією. Також при температурах вище 74 °C казеїнові білки втрачають свою тривимірну структуру й оголюють гідрофобні ділянки, які з’єднуються з іншими білками, утворюючи згустки. Це пояснює, чому перегріте молоко зсідається навіть без кави.

І при поєднанні тепла з кислотністю кави поріг згортання значно знижується. Молоко може згорнутися вже при температурі 65 °C, якщо його додати до кави з високою кислотністю, тоді як те саме молоко залишається стабільним при 71 °C у чаї або воді. Сукупний вплив тепла та кислотності створює подвійний ризик згортання.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як не допустити згортання молока?

Контроль температури.

Для досягнення оптимальних результатів нагрійте молоко до температури не більше 60–68 °C. Для точності використовуйте термометр або орієнтуйтеся на візуальні ознаки: молоко починає випускати пару приблизно при 60 °C, а при 68 °C стає занадто гарячим, щоб до нього доторкнутися. Зніміть молоко з вогню до того, як воно досягне точки ошпарювання.

Додавайте молоко до кави, а не навпаки.

Якщо наливати гарячу каву в холодне молоко, утворюються різкі перепади температури, що прискорюють згортання. Натомість спочатку відігрійте молоко, а потім повільно додавайте каву, постійно помішуючи. Таке поступове змішування запобігає локальним стрибкам кислотності, які спричиняють згортування.

Використовуйте свіже молоко.

З часом білкова структура молока руйнується, через що старе молоко швидше згортається. Тому використовуйте свіже молоко протягом 7 днів після відкриття.

Обирайте каву з нижчою кислотністю.

Кава темного обсмаження за своєю природою містить менше кислоти, ніж кава світлого обсмаження. Зерна, вирощені на менших висотах, також мають нижчу кислотність.