Спагеті по-наполітанськи. Рецепт дня0
Спагеті по-неаполітанськи слід розглядати скоріше як страву зі смаженою локшиною, а не як італійську пасту. Ця вишукана і надзвичайно смачна страва сподобається тим, хто любить томатні спагеті. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Спагеті
|230 г
|Кетчуп
|¼чашки
|Соєвий соус
|1 ст. ложка
|Вустерський соус
|2 ч. ложки
|Цукор
|1 ч. ложка
|Оливкова олія
|Бекон
|2 шматки
|Морква
|1 шт
|Цибуля
|½ шт
|Болгарський перець
|¼ шт
|Яйце
|2 шт
|Чорний перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Доведіть до кипіння підсолену воду в каструлі. Зваріть спагеті згідно з інструкціями на упаковці та злийте воду.
Крок 2
Поки варяться макарони, у невеликій мисці змішайте кетчуп, соєвий соус, вустерський соус і цукор і відставте. Розігрійте велику сковороду на сильному вогні та додайте достатньо олії, щоб злегка покрити дно. Додайте 2 товсто нарізаних шматочки бекону, часник, моркву, цибулю та болгарський перець і рівномірно розподіліть. Готуйте, один раз помішуючи, до появи аромату та початку підрумʼянення країв, приблизно 1 хвилину. Накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні, поки овочі не стануть мʼякими, від 3 до 5 хвилин.
Крок 3
Додайте суміш макаронів та кетчуп, потім збільште вогонь до максимуму. Перемішайте, за потреби додаючи трохи води, щоб розпушити макарони, і смажте, помішуючи, поки соус трохи не потемніє і не почне прилипати до сковороди, 1-2 хвилини. Приправте сіллю та чорним перцем. Зніміть з вогню та накрийте кришкою до подачі.