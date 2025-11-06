Спагеті по-неаполітанськи слід розглядати скоріше як страву зі смаженою локшиною, а не як італійську пасту. Ця вишукана і надзвичайно смачна страва сподобається тим, хто любить томатні спагеті. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти

Спагеті 230 г Кетчуп ¼ чашки Соєвий соус 1 ст. ложка Вустерський соус 2 ч. ложки Цукор 1 ч. ложка Оливкова олія Бекон 2 шматки Морква 1 шт Цибуля ½ шт Болгарський перець ¼ шт Яйце 2 шт Чорний перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Доведіть до кипіння підсолену воду в каструлі. Зваріть спагеті згідно з інструкціями на упаковці та злийте воду.

Крок 2 Поки варяться макарони, у невеликій мисці змішайте кетчуп, соєвий соус, вустерський соус і цукор і відставте. Розігрійте велику сковороду на сильному вогні та додайте достатньо олії, щоб злегка покрити дно. Додайте 2 товсто нарізаних шматочки бекону, часник, моркву, цибулю та болгарський перець і рівномірно розподіліть. Готуйте, один раз помішуючи, до появи аромату та початку підрумʼянення країв, приблизно 1 хвилину. Накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні, поки овочі не стануть мʼякими, від 3 до 5 хвилин.