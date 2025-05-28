Власники вирішили позбутися сільгоспскладів в Убинях

Складський комплекс у селі Убині Новояричівської громади, де навесні 2023 року виявили підпільну гуманітарку, виставили на аукціон зі стартовою ціною у 43 млн грн. Як йдеться в оголошені на порталі «Прозорро. Продажі», торги призначені на 13 червня.

Відповідно до опису лоту, власник продає майновий комплекс колишнього сільськогосподарського підприємства загальною площею 9,26 тис. м2. Це зернові та інші склади, корівники, телятники свинарники, конюшня та інші допоміжні приміщення.

«Об’єкт може використовуватися під різного роду промисловість, комерцію, сільгосппідприємства», – йдеться у повідомленні про продаж. Стартова ціна вказана 43 млн грн без податку на додану вартість.

Майновий комплекс перебуває у приватній власності. Згідно із опублікованими документами, його володільцем є сільськогосподарське ТОВ «Нива», окремо власником телятника площею 811 м2 вказана фізична особа – Андрій Слюзар. Замовником продажу є Ярослав Максимович.

Нагадаємо, навесні 2023 року на складах в селі Убині, що за 39 км від Львова, детективи Бюро економічної безпеки виявили сотні тонн гуманітарної допомоги, яка невідомо кому належала. Упродовж кількох місяців до приміщень невідомі звозили продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг. Речі та їжу розташували на тисячах палетів.

Як писав сайт журналістських розслідувань NGL.media, цей склад використовував гуманітарний штаб, що працював у Львівському палаці мистецтв. Його роботу координувала Львівська ОВА.

Земельну ділянку площею понад 6 га, де розташовані ці склади, з 2019 року орендує ТОВ «Нива Один», договір укладений на 20 років. Раніше право підпису від імені цього товариства мав Ярослав Максимович – власник кількох агрокомпаній на Львівщині. Також він розпоряджається цим майновим комплексом, у користування його Максимович отримав від згаданого вище Андрія Слюзара та Любомира Мамчука.

Журналісти з’ясували, що на складах могли зберігати не лише гуманітарну допомогу, а й товари військового призначення, виготовлені на замовлення міноборони. На території складу знайшли етикетки та пакувальні листи, що стосувалися елементів військової форми, не призначеної для продажу.

Згідно з даними NGL.media, за два роки, що минули від початку справи щодо підпільних складів, правоохоронці досі не знайшли винних. Слідчі БЕБ встановили особи власників та орендаря складів з гуманітарною допомогою, знайшли людей, які давали вказівки для переміщення цього всього майна і вантажівками, якими його перевозили. Проте досі не висунуто жодної офіційної підозри, відповідно справа так і не потрапила на розгляд суду.

Завдяки митним даним, слідчі БЕБ також з’ясували, що офіційним отримувачем частини знайдених в Убинях товарів був «Благодійний фонд «Чистий Київ». Саме з цією організацією у квітні 2022 році ЛОВА уклала меморандум про співпрацю у постачанні гуманітарної допомоги.

Починаючи з травня 2022 року, голова наглядової ради «Чистого Києва» Олексій Шевчук впродовж майже року обіймав посаду позаштатного радника голови ЛОВА Максима Козицького з питань гуманітарної допомоги та волонтерства. На офіційному сайті адміністрації його цитували як голову координаційного штабу з питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА. «Чистий Київ» також потрапив до рейтингу організацій, чиї волонтери за дозволами ЛОВА виїжджали по системі «Шлях» і не повертались.

Раніше Олексій Шевчук заперечував будь-яку свою причетність до підпільного складу в Убинях.