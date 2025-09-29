Шведський винищувач Gripen

Повітряні сили України отримають низку винищувачів. Зокрема, до України вперше надійдуть багатоцільові винищувачі четвертого покоління Gripen від Швеції. Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю для ВВС.

Іван Гаврилюк не уточнив коли та у якій кількості Україна отримає винищувачі від країн-партнерів. Однак підтвердив, що очікується передача додаткових F-16 та французьких Mirage (які вже є на озброєнні України), а також перша поставка винищувачів Gripen зі Швеції.

«Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти», – коротко відповів Іван Гаврилюк.

JAS 39 Gripen – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який виробляє компанія Saab. Вперше на озброєння Швеції ці літаки надійшли у листопаді 1997 року. Літак спроєктований по аеродинамічній схемі «качка», що дає йому можливість злітати та сідати на короткі смуги, включаючи автомобільні дороги, а також високу дальність дії. Gripen здатний нести широкий спектр ракет класу «повітря-повітря», «повітря-земля», а також керовані бомби. Вартість винищувача стартує від 30 млн доларів й може сягати 220 млн доларів, залежно від модифікації.

Нагадаємо, у лютому 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон казав, що країна передасть Україні JAS 39 Gripen лише за умови повноправного членства в НАТО.