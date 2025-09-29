Заступник міністра оборони анонсував першу передачу Україні шведських винищувачів Gripen
Також Україна очікує на французькі винищувачі Mirage
Повітряні сили України отримають низку винищувачів. Зокрема, до України вперше надійдуть багатоцільові винищувачі четвертого покоління Gripen від Швеції. Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю для ВВС.
Іван Гаврилюк не уточнив коли та у якій кількості Україна отримає винищувачі від країн-партнерів. Однак підтвердив, що очікується передача додаткових F-16 та французьких Mirage (які вже є на озброєнні України), а також перша поставка винищувачів Gripen зі Швеції.
«Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти», – коротко відповів Іван Гаврилюк.
JAS 39 Gripen – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який виробляє компанія Saab. Вперше на озброєння Швеції ці літаки надійшли у листопаді 1997 року. Літак спроєктований по аеродинамічній схемі «качка», що дає йому можливість злітати та сідати на короткі смуги, включаючи автомобільні дороги, а також високу дальність дії. Gripen здатний нести широкий спектр ракет класу «повітря-повітря», «повітря-земля», а також керовані бомби. Вартість винищувача стартує від 30 млн доларів й може сягати 220 млн доларів, залежно від модифікації.
Нагадаємо, у лютому 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон казав, що країна передасть Україні JAS 39 Gripen лише за умови повноправного членства в НАТО.