Україна купує у Швеції 16 винищувачів Gripen E

У вівторок, 30 червня, Україна уклала зі Швецією угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E, а також пакета обладнання, технічної допомоги та підтримки. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров.

Відповідно до угоди, Україна закупить у Швеції 16 винищувачів Gripen E, а також пакет підтримки, до якого входять необхідне обладнання та технічне обслуговування літаків. Винищувачі оплатять коштом єврокредиту, а також за підтримки Великої Британії. Постачання літаків має розпочатися на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять навчання у Швеції.

Крім того, анонсовано постачання Україні 16 винищувачів Gripen C/D у межах військової допомоги від Швеції. Ці літаки почнуть надходити до України вже у 2027 році.

«Це дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал, адаптувати інфраструктуру та нарощувати бойові спроможності Повітряних сил», – зазначив Михайло Федоров.

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Багатоцільові винищувачі четвертого покоління JAS 39 Gripen виробляє шведська компанія Saab. Літак здатний злітати та сідати на короткі злітно-посадкові смуги, зокрема на автомобільні дороги. Gripen є носієм широкого спектра ракет класу «повітря – повітря», «повітря – земля», а також керованих бомб. Вартість винищувача стартує від 30 млн доларів і може сягати 220 млн доларів залежно від модифікації.