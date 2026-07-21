У Чорному морі зазнав ураження танкер Gas Lisbon

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що в ніч на вівторок, 21 липня, у Чорному морі зазнав ураження танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії, який перевозив зріджений нафтовий газ (LPG) до українського порту Рені на Одещині.

За словами румунського лідера, інцидент стався приблизно за 20 морських миль від узбережжя Румунії. На борту перебував екіпаж, троє моряків дістали поранення.

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«Невдовзі після інциденту два судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі прибули на місце події та евакуювали весь екіпаж, зокрема трьох постраждалих членів. Усіх було безпечно доставлено на берег», – повідомив Дан.

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Він також зазначив, що до району події направили буксир, який має контролювати дрейф танкера, аби судно не створювало загрози для безпеки судноплавства. Президент Румунії не уточнив, чим саме було уражено корабель, однак припустив, що інцидент пов'язаний із війною, яку Росія веде проти України.

«Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної агресивної війни Російської Федерації проти України», – наголосив він.

Водночас джерела румунського видання Digi24 повідомили, що танкер міг бути атакований безпілотником невідомого походження. За інформацією журналістів, на борту Gas Lisbon перебували 17 членів екіпажу.

Нагадаємо, 19 липня російські військові трьома крилатими ракетами атакували цивільне суховантажне судно GOLDEN LEO, що ходило під прапором Гвінеї-Бісау.