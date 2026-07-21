У Києві не запроваджуватимуть тариф 90 грн/м³ на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомили на Офіційному порталі Києва, у вівторок, 21 серпня.

Як зазначили у міській владі, тариф у майже 90 грн/м³ є економічно обґрунтованим розрахунком, який підготувало ПрАТ «АК «Київводоканал». Водночас місто не погодило його запровадження, тому для споживачів він не застосовуватиметься.

Наразі для киян діє тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у розмірі 63,79 грн/м³. У мерії нагадали, що саме цей тариф Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ще у 2024 році.

За підрахунками міської влади, з урахуванням середньостатистичного споживання холодної води в Києві для родини з трьох осіб плата за послуги водопостачання та водовідведення зросте приблизно на 200–300 грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня ЛКП «Львівводоканал» запропонувало підвищити тариф на водопостачання та водовідведення для населення з 25,88 грн/м³ до 56,38 грн/м³. На підприємстві пояснили необхідність такого кроку зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та податки, а також заявили, що економічно обґрунтований тариф для повного покриття всіх витрат становив би близько 100 грн/м³. Остаточне рішення щодо зміни тарифу має ухвалити виконавчий комітет Львівської міської ради.