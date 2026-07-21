Українські військові уразили російський МіГ-29 на аеродромі у Курській області

Українські військові уразили російський винищувач МіГ-29, що базувався на аеродромі «Халіно» у Курській області. Про це у вівторок, 21 липня, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Успішну операцію здійснили бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Також військовим вдалося уразити зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

МіГ-29 – радянський багатоцільовий фронтовий винищувач четвертого покоління. Літак призначений для перехоплення повітряних цілей та ураження наземних об'єктів. Основною перевагою літака є його маневреність, що забезпечує перевагу в ближньому повітряному бою. Він здатний виконувати польоти на малих і середніх швидкостях, а також маневри з великими кутами атаки.

МіГ-29 озброєний 30-мм гарматою, а також здатний нести ракети класу «повітря – повітря», авіаційні бомби та некеровані ракети.

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Нагадаємо, 17 липня Служба безпеки України повідомила про знищення бомбардувальника Ту-95, що базувався на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області Росії. Літак уразили під час підготовки до бойового вильоту.