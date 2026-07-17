СБУ знищила в Росії бомбордувальник Ту-95

Служба безпеки України знищила бомбардувальник Ту-95, що базувався на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області Росії. Про це у пʼятницю, 17 липня, повідомили президент Володимир Зеленський та СБУ.

Вказується, що російський Ту-95 вдалося знищити за допомогою далекобійних дронів, які подолали приблизно 800 км до цілі. Зазначається, що цей літак росіяни регулярно використовували для масованих ракетних ударів по Україні. Внаслідок атаки українських дронів бомбардувальник зазнав критичних пошкоджень – у нього повністю відірвало хвостову частину.

Аеродром «Енгельс» розташований на однойменній базі Повітряно-космічних сил Росії поблизу міста Енгельс Саратовської області. Там дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни регулярно використовують авіабазу для завдання ракетних ударів по Україні.

Ту-95 – стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, призначений для ураження стратегічних цілей. Росія використовує його як носій крилатих ракет великої дальності Х-101, Х-555 та Х-55 для ударів по території України.

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Нагадаємо, 16 липня командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив про знищення бомбардувальника Су-24М, що базувався на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму. Літак готували до бойового вильоту.